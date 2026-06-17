Samsung F1rst 75 AI: il frigorifero che taglia consumi e sprechi

C’è un momento dell’anno in cui i frigoriferi lavorano davvero sodo, quando le temperature salgono e in casa si tende a riempire i ripiani di cibi freschi. Proprio in questo scenario arriva F1rst 75 AI, il nuovo frigorifero firmato Samsung che punta tutto su due obiettivi precisi, ridurre gli sprechi di energia e quelli alimentari.
Parliamo di un combinato largo 75 cm capace di offrire fino a 538 litri di capacità, vale a dire il 37% in più rispetto a un modello standard da 60 cm. La classe energetica A non è un dettaglio da poco, perché nella gamma del produttore coreano questo è il frigorifero che consuma meno energia in rapporto allo spazio disponibile. Tradotto in termini concreti, più posto per gli alimenti senza che la bolletta ne risenta troppo.
Il vero asso nella manica però si chiama AI Energy Mode, una funzione attivabile direttamente dall’app SmartThings. Il meccanismo è semplice da capire. Ogni giorno il sistema raccoglie statistiche sull’uso e impara a riconoscere i momenti in cui la porta viene aperta più spesso. A quel punto l’algoritmo regola l’attività del compressore in base a queste abitudini, e il risparmio può arrivare fino al 15%. Non un automatismo cieco quindi, ma qualcosa che si adatta a chi lo usa.
Connettività, spazio flessibile e tecnologie di raffreddamento
La connettività Wi-Fi aggiunge un livello di controllo che torna utile soprattutto quando si è fuori casa. Sempre tramite SmartThings è possibile tenere d’occhio eventuali problemi anche a distanza. Se per esempio un black-out fa salire troppo la temperatura nel comparto frigo o nel freezer, parte una notifica che invita a verificare lo stato degli alimenti prima che sia troppo tardi.
Dentro, lo spazio è organizzato per essere il più versatile possibile. Ci sono ampi ripiani in vetro che accolgono contenitori di ogni misura, un ripiano scorrevole che libera spazio in altezza quando serve, e il Fresh Box, un alloggiamento dedicato alla frutta più delicata, quella che soffre la disidratazione come i frutti di bosco o i fichi.
Sul fronte tecnologico la dotazione è ricca. Il sistema Total No Frost tiene lontani ghiaccio e brina, mentre il Twin Cooling Plus separa i circuiti di raffreddamento di frigo e freezer in modo da gestirli in maniera indipendente. C’è poi il rivestimento interno in acciaio Metal Back, che aiuta a trattenere il freddo e a recuperare in fretta la temperatura giusta anche quando la porta viene aperta di continuo. Completano il quadro le funzioni di raffreddamento accelerato, Power Cool per il frigo e Power Freeze per il freezer, utili nei momenti in cui c’è bisogno di abbassare la temperatura velocemente.
Il nuovo F1rst 75 AI di Samsung è già disponibile in Italia.