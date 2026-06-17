Samsung F1rst 75 AI: il frigorifero che taglia consumi e sprechi

C’è un momento dell’anno in cui i frigoriferi lavorano davvero sodo, quando le temperature salgono e in casa si tende a riempire i ripiani di cibi freschi. Proprio in questo scenario arriva F1rst 75 AI, il nuovo frigorifero firmato Samsung che punta tutto su due obiettivi precisi, ridurre gli sprechi di energia e quelli alimentari.

Parliamo di un combinato largo 75 cm capace di offrire fino a 538 litri di capacità, vale a dire il 37% in più rispetto a un modello standard da 60 cm. La classe energetica A non è un dettaglio da poco, perché nella gamma del produttore coreano questo è il frigorifero che consuma meno energia in rapporto allo spazio disponibile. Tradotto in termini concreti, più posto per gli alimenti senza che la bolletta ne risenta troppo.

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Il vero asso nella manica però si chiama AI Energy Mode, una funzione attivabile direttamente dall’app SmartThings. Il meccanismo è semplice da capire. Ogni giorno il sistema raccoglie statistiche sull’uso e impara a riconoscere i momenti in cui la porta viene aperta più spesso. A quel punto l’algoritmo regola l’attività del compressore in base a queste abitudini, e il risparmio può arrivare fino al 15%. Non un automatismo cieco quindi, ma qualcosa che si adatta a chi lo usa.

Connettività, spazio flessibile e tecnologie di raffreddamento

La connettività Wi-Fi aggiunge un livello di controllo che torna utile soprattutto quando si è fuori casa. Sempre tramite SmartThings è possibile tenere d’occhio eventuali problemi anche a distanza. Se per esempio un black-out fa salire troppo la temperatura nel comparto frigo o nel freezer, parte una notifica che invita a verificare lo stato degli alimenti prima che sia troppo tardi.

Dentro, lo spazio è organizzato per essere il più versatile possibile. Ci sono ampi ripiani in vetro che accolgono contenitori di ogni misura, un ripiano scorrevole che libera spazio in altezza quando serve, e il Fresh Box, un alloggiamento dedicato alla frutta più delicata, quella che soffre la disidratazione come i frutti di bosco o i fichi.

Sul fronte tecnologico la dotazione è ricca. Il sistema Total No Frost tiene lontani ghiaccio e brina, mentre il Twin Cooling Plus separa i circuiti di raffreddamento di frigo e freezer in modo da gestirli in maniera indipendente. C’è poi il rivestimento interno in acciaio Metal Back, che aiuta a trattenere il freddo e a recuperare in fretta la temperatura giusta anche quando la porta viene aperta di continuo. Completano il quadro le funzioni di raffreddamento accelerato, Power Cool per il frigo e Power Freeze per il freezer, utili nei momenti in cui c’è bisogno di abbassare la temperatura velocemente.

Il nuovo F1rst 75 AI di Samsung è già disponibile in Italia.