Gemini Advanced arriva sui Galaxy S25 Edge per la prova gratis

Samsung è pronta al lancio del nuovo Galaxy S25 Edge. Un dispositivo ultra sottile che ha già fatto parlare di sé durante il Galaxy Unpacked. Anche se la data di lancio ufficiale non è ancora confermata, si prevede che il Galaxy S25 Edge arriverà a maggio. Riguardo il nuovo modello Samsung è emersa un’interessante opzione. Riguarda la possibilità di usufruire di un periodo gratuito di abbonamento a Gemini Advanced. Tale servizio basato sull’intelligenza artificiale è stato sviluppato da Google per offrire un assistente personale avanzato. Più potente e versatile rispetto alla versione standard.

Gemini Advanced arriva sui Galaxy S25 Edge di Samsung

Diversi produttori di smartphone, con l’eccezione della gamma Pixel, hanno stretto accordi con Google per integrare promozioni legate a Gemini Advanced sui propri dispositivi. Tale strategia ha già riscosso un notevole successo commerciale. Rendendo il servizio sempre più popolare tra gli utenti Android. Secondo recenti analisi è emerso che il Galaxy S25 Edge sarà tra i dispositivi disponibili per la prova gratuita di Gemini Advanced.

Nonostante ciò, rimane ancora un mistero la durata di tale offerta promozionale. Mentre per il Pixel 9 l’abbonamento gratuito dura un intero anno e per il Galaxy S25 standard è valido per sei mesi. Il Galaxy S25 Edge è stato elencato separatamente, suggerendo una possibile differenziazione nell’offerta.

Secondo alcuni esperti, tale trattamento distinto potrebbe indicare un periodo di prova più breve, come tre mesi. Non si può escludere l’ipotesi che si tratti di un semplice dettaglio tecnico privo di reali implicazioni per l’utente finale. A tal proposito, Samsung non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali.

Gli appassionati della tecnologia mobile dovranno quindi attendere l’annuncio ufficiale. Ciò per conoscere tutti i dettagli dell’offerta. Con la possibilità di accedere alla prova gratuita di Gemini Advanced, i nuovi dispositivi Galaxy S25 Edge promettono di essere molto interessanti per il settore smartphone.