NVIDIA GeForce RTX 5060 e Ti: forza e potenza ad un nuovo livello

Il nome “60” nel mondo NVIDIA ha sempre avuto un peso specifico. Con la GeForce RTX 5060 Ti, quel peso diventa ancora più significativo. Gli occhi di milioni di gamer erano puntati su questo debutto. Le aspettative, altissime. E ora, finalmente, è realtà. Nessuno si aspettava una rivoluzione tecnica. In fondo, il processo produttivo resta simile, i CUDA core crescono appena. Allora perché tanto rumore? Perché tutto cambia sotto la superficie. La vera svolta è nei dettagli: nuovi core RT e AI, VRAM GDDR7 e l’arrivo di DLSS 4 con Multi-Frame Generation. Non più solo potenza bruta, ma intelligenza applicata. Un cambiamento che sfida il concetto stesso di framerate.

L’era dell’intelligenza artificiale comincia anche per NVIDIA

Basta pensare in termini di singolo frame. Oggi l’AI genera tre fotogrammi per ognuno reale. Il risultato? Fluidità quasi irreale. NVIDIA sostiene un possibile raddoppio di performance rispetto alle RTX 3060 NVIDIA. Un sogno per chi gioca in 1440p. La promessa è quella di un’esperienza che ridefinisce il concetto stesso di gioco. Certo, serve supporto lato software. Non tutti i titoli sfruttano ancora la potenza di DLSS 4. E gli artefatti grafici, per quanto rari, esistono. Ma l’AI, come si sa, migliora col tempo ed il nuovo modello Transformer ne è prova concreta. L’esperienza visiva, spesso, è persino superiore al rendering nativo.

In Italia, i prezzi non fanno sconti. Per gli NVIDIA si parte da 405 euro per la 8 GB e 459 euro per la 16 GB. I riferimenti alle precedenti 4060 Ti fanno apparire il tutto più appetibile. Ma senza Founders Edition, tutto è nelle mani dei partner. E la disponibilità resta un’incognita. La versione mobile, in arrivo a maggio, promette laptop potenti sotto i 15 mm. Una vera rivoluzione per chi gioca ovunque. Anche lì, la parola d’ordine è raddoppio. Le 5060 Ti non promettono miracoli. Promettono di essere affidabili, moderne, veloci e forse, proprio per questo, rappresentano il futuro NVIDIA e non solo. Chi ha davvero bisogno di qualcosa di più?