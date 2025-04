Galaxy Z Fold7: Samsung rompe gli schemi con una fotocamera da 200 MP

Samsung è pronta a fare un deciso passo avanti nel mondo degli smartphone pieghevoli. Dopo anni di compromessi, specialmente sul fronte delle fotocamere, con il nuovo Galaxy Z Fold7, l’ azienda potrebbe finalmente colmare la distanza con i modelli più avanzati della serie Ultra. I rumor più recenti, sempre più insistenti, parlano infatti dell’introduzione di un sensore principale da 200MP. Si tratta di un grande cambio di rotta rispetto al passato. Ovvero quando l’equilibrio tra spessore, peso e prestazioni aveva costretto l’azienda a sacrificare proprio la qualità fotografica.

Samsung Galaxy Z Fold7: cambia la UDC, ma altri sensori restano identici

Il sensore da 200 MP non è però del tutto inedito. Questa tecnologia infatti ha debuttato già su una versione speciale e limitata dello Z Fold6, venduta solo in Corea del Sud e Cina. Ma, se le indiscrezioni saranno confermate, il Galaxy Z Fold7 potrebbe essere il primo pieghevole di Samsung a offrire una fotocamera di questo livello in tutti i mercati. Una mossa che segnerebbe l’addio ai compromessi e che risponderebbe alle critiche legate a un prezzo elevato (intorno ai 2.000€). Una cifra non sempre giustificata da prestazioni fotografiche di fascia alta.

Le novità, però, non si fermano al sensore principale. Anche la fotocamera sotto al display interno, la UDC, Under Display Camera, dovrebbe ricevere finalmente un aggiornamento. Questo componente, introdotto con il GalaxyZ Fold3, non è mai stato realmente migliorato se non a livello di integrazione grafica. L’attuale sensore da 4MP, mai amato dagli utenti, potrebbe essere quindi sostituito da una soluzione più moderna. I dettagli restano vaghi, ma è certo che Samsung sta lavorando a un deciso rinnovamento di questo elemento.

Restano invece invariati gli altri sensori. Vi è la fotocamera tele con zoom ottico 3x da 10MP, l’ultrawide da 12MP e la frontale esterna da 10 MP. Samsung sembra focalizzarsi sugli aspetti più criticati, lasciando per ora in secondo piano il resto del comparto. Il Galaxy Z Fold7, se tutto sarà confermato, potrebbe rappresentare il vero punto di svolta per la linea Fold.