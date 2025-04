AMD RX 9070XT senza la pasta termica ma il grafene

Recentemente AMD ha fatto parlare molto di sé grazie al rilascio delle sue nuove schede video e in particolare della RX 9070 XT, la sua scheda video infatti è una tra le più richieste del mercato dal momento che garantisce delle prestazioni in grado di far girare bene tutti i videogiochi attualmente presenti in commercio ad un prezzo decisamente più abbordabile rispetto alle controparti prodotte da Nvidia.

Recentemente però in Cina la scheda in questione ha fatto parlare di sé a causa di una variante apparsa in rete e al mercato nero sotto la definizione di scheda reference che però differisce da quelli attualmente presenti in mercato per dei dettagli non da sottovalutare, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Niente pasta termica ma grafene

La scheda in questione apparsa in rete e probabilmente venduta al mercato nero sembra essere un Prototipo dotato di un design decisamente un po’ più indietro rispetto a quello attualmente utilizzato da AMD al punto da mostrare la scritta Radeon delle vecchie schede, la differenza sostanziale però risiede nella presenza non della pasta termica a contatto con la GPU bensì di un pad di raffreddamento in grafene, oltreché tre ventole per la dissipazione con un design che occupa 2,5 slot.

L’utente che ha pubblicato questa scheda ha mostrato poi ulteriori dettagli disassemblandola, ha evidenziato la presenza di pad termici sulle memorie di scarsa qualità che ha prontamente sostituito con elementi di qualità più elevata per poi effettuare dei test che hanno mostrato come effettivamente la scheda funzionasse senza troppi problemi e soprattutto sottolineando che il raffreddamento a grafene fa il suo lavoro in modo ottimale, soluzione che attualmente non viene adoperata dall’azienda dal momento che probabilmente è troppo costosa e innalzerebbe il prezzo della scheda oltre la fascia di appartenenza.

In tutta probabilità si tratta di un modello modificato da terzi appositamente con lo scopo di mostrare le potenzialità del grafene, è altamente improbabile che questa scheda sia stata prodotta da AMD.