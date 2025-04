Samsung Galaxy Z Flip FE: un foldable economico

Samsung sta cercando di allargare la sua offerta nel mercato degli smartphone pieghevoli con il nuovo Galaxy Z Flip FE, un modello destinato a soddisfare chi desidera un dispositivo pieghevole a un prezzo inferiore rispetto ai modelli di fascia alta. Questo nuovo foldable ha attirato molta attenzione grazie alle sue specifiche e al design che si ispira ai modelli di punta dell’azienda, ma con alcune differenze pensate per renderlo più accessibile.

Secondo alcune indiscrezioni recenti, Galaxy Z Flip FE avrà un display esterno da 3,4 pollici, simile a quello del Galaxy Z Flip6, ma con alcune variazioni nel design che potrebbero non entusiasmare tutti gli utenti. Il display, purtroppo, sembra mantenere lo stesso ritaglio per il comparto fotografico, una scelta che, pur essendo pratica, potrebbe non portare grandi innovazioni. Tuttavia, questo compromesso appare giustificato da un prezzo più contenuto, che dovrebbe attrarre coloro che non vogliono rinunciare alla tecnologia pieghevole senza spendere cifre elevate.

Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip FE: un dispositivo interessante ma senza sorprese

Il Galaxy Z Flip FE sembra essere un mix di tecnologia collaudata e qualche novità interessante. Il dispositivo potrebbe montare un processore Exynos 2400e, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo così una buona performance per chi cerca un pieghevole economico. Il display principale sarà un Dynamic LTPO AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ e una luminosità di picco di 2600 nit, esattamente come quello del Galaxy Z Flip6.

Per quanto riguarda la fotocamera, Galaxy Z Flip FE dovrebbe vantare una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, oltre a una fotocamera frontale da 10 MP. Con una batteria da 4000 mAh, supporto alla ricarica a 25 W e sistema operativo One UI 7 basato su Android 15, questo dispositivo si preannuncia un’ottima scelta per chi cerca un foldable funzionale senza dover investire troppo. Tuttavia, manca ancora qualche informazione ufficiale sul suo lancio, ma potrebbe arrivare mesi dopo il debutto del Galaxy Z Flip7, previsto per l’estate.