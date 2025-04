Data center al limite: l’AI consuma più di interi Paesi

Hai presente quando senti parlare di intelligenza artificiale e ti immagini robot futuristici, magari con luci blu e voci metalliche? Beh, dietro tutta questa magia c’è qualcosa di molto più “terreno”, che ha a che fare con una cosa tanto semplice quanto essenziale: l’elettricità. E la verità è che i cervelloni digitali, per quanto immateriali possano sembrare, consumano energia come se non ci fosse un domani.

L’AI spinge le infrastrutture verso un punto critico

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), i data center che alimentano questi sistemi di AI stanno crescendo a un ritmo talmente veloce che, da qui al 2030, potrebbero arrivare a consumare più energia dell’intero Giappone. Hai letto bene: un paese intero. Nel 2024 ci siamo già assestati sui 415 TWh, ma se il trend continua (e pare proprio che lo farà), potremmo toccare i 945 TWh in pochi anni.

A guidare questa fame di energia sono soprattutto gli Stati Uniti, che da soli si mangiano quasi la metà della torta, seguiti da Cina ed Europa. E mentre ci entusiasmiamo per le meraviglie dell’intelligenza artificiale, spesso dimentichiamo che dietro ogni richiesta, ogni immagine generata, ogni risposta “smart”, c’è un data center che lavora a pieno regime, con server che scaldano come fornaci e impianti di raffreddamento che girano a manetta.

Giusto per dare un’idea: un unico data center ad alta intensità di AI può consumare come 100.000 abitazioni. E quelli più grandi? Fino a 2 milioni. È un numero folle, tanto che negli Stati Uniti, entro la fine del decennio, i data center consumeranno più elettricità di tutte le industrie pesanti messe insieme.

Ma non è tutto nero: almeno metà di questo fabbisogno sarà coperto da energie rinnovabili, affiancate da fonti come il gas naturale e, in crescita, il nucleare e la geotermia. Inoltre, l’AI non è solo parte del problema, ma potrebbe anche essere parte della soluzione. Secondo l’IEA, grazie a sensori intelligenti e algoritmi predittivi, potremmo gestire meglio i consumi, evitare sprechi e persino prevedere guasti prima che accadano.

Insomma, l’intelligenza artificiale è affamata, ma se la nutriamo bene – con reti più efficienti, energia pulita e scelte intelligenti – può anche aiutarci a costruire un futuro più sostenibile. Ma serve visione, coordinazione… e tanta, tanta energia.