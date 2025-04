WhatsApp: una videochiamata a prima vista innocua sta tormentando gli italiani

In questi ultimi giorni durante il vostro uso quotidiano di WhatsApp, potreste essere incappati anche voi in un nuovo pericolo che sta affliggendo tutti gli utenti del web e soprattutto quelli italiani, stiamo parlando dell’ennesima truffa online che si sta diffondendo a macchia d’olio qui in Italia e sta colpendo il maggior numero di utenti possibile cercando di sottrarre loro informazioni preziose e soprattutto private come i codici di accesso bancari, i truffatori infatti cercano di ottenere questi dati per poter svuotare i conti correnti delle vittime in pochi secondi senza troppi problemi, non a caso stanno sfruttando WhatsApp in modo decisamente in proprio ovviamente perché quest’ultimo consente di raggiungere una platea di possibili clienti molto più ampia rispetto ai mezzi di comunicazione più tradizionali.

Negli ultimi giorni dunque potreste aver ricevuto uno strano messaggio che fa da preludio al tentativo di truffa vero e proprio, scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova strategia inscenata dei truffatori in modo da poterci proteggere nel modo migliore e tenere al sicuro il nostro conto in banca da violazioni irrimediabili.

Una truffa letale

La truffa sostanzialmente si palesa tramite un semplice messaggio inviato dai truffatori che si spacciano per la banca della vittima, nel messaggio avvisano il malcapitato della necessità di consegnare un messaggio decisamente importante e urgente ma solo tramite videochiamata, in tal modo convinco utente ad avviare questa telefonata per poi convincerlo dapprima ad attivare la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso nella propria piattaforma Internet banking, ovviamente così facendo i truffatori possono registrare le credenziali di accesso senza nessun tipo di problema per poi utilizzarle a proprio piacimento per penetrare nel conto in banca e rubare tutti i risparmi contenuti al suo interno.

Se anche voi doveste essere contattati nel medesimo modo, non rispondete e bloccate immediatamente l’utente in questione, siate cauti e soprattutto non dichiarate informazioni riguardanti la vostra persona.