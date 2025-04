La One UI 7 per Galaxy Tab S9 FE: un’anteprima inaspettata

Samsung ha avviato il rilascio della One UI 7 per i suoi dispositivi. L’ azienda infatti è partita dai modelli Galaxy S25, ma c’è chi è riuscito ad anticipare i tempi. Anche se l’aggiornamento ufficiale per i tablet GalaxyTab S9 è previsto per giugno 2025, alcuni utenti sono già riusciti a ottenere una versione preliminare della One UI7 sul loro Galaxy TabS9 FE. Questo dispositivo però non è incluso nel programma beta dell’azienda. Cosa che rende ancora più sorprendente il fatto che alcune persone siano riuscite ad avere accesso a questa versione di test.

Le Novità di One UI 7: un’anteprima delle funzionalità

Secondo le informazioni raccolte, come detto, l’aggiornamento a One UI 7 per il Galaxy Tab S9 FE non è ancora pronto per un rilascio pubblico e potrebbe presentare alcuni bug o imperfezioni. Infatti, il video condiviso su X da un utente mostra che, anche se la versione è visibile e utilizzabile, la fluidità delle animazioni e la stabilità generale non sono ancora all’altezza delle aspettative. La versione mostrata include anche le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2025. Il che significa che Samsung sta comunque cercando di migliorare il dispositivo in vista della versione finale.

Tra le principali novità che questa versione di test porta con sé, vi sono miglioramenti nell’interfaccia utente. Come ad esempio la “Now Bar” e il nuovo posizionamento della barra di ricerca all’interno dell’app drawer. In più è stato anche notato un peso complessivo di circa 3,6GB per l’aggiornamento, che include anche diverse migliorie legate alla sicurezza.

Come già ribadito, anche se questa versione preliminare mostra un’interfaccia promettente, alcuni difetti restano evidenti. In ogni caso coloro che stanno testando la One UI 7 sul Galaxy Tab S9 FE possono già immaginare come sarà la versione finale. Una volta che l’aggiornamento verrà rilasciato ufficialmente per il modello base, il Plus e l’Ultra, che si prevede riceveranno Android 15 a partire dal mese di maggio, il software sarà probabilmente più stabile e ottimizzato.

Nel frattempo, la versione definitiva per il GalaxyTab S9FE dovrà ancora attendere qualche mese prima di essere rilasciata ufficialmente. Bisognerà quindi pazientare ancora un po’. Ma la possibilità di dare un primo sguardo al futuro aggiornamento è comunque già una piccola anticipazione di ciò che arriverà.