iPadOS 19 trasformerà gli iPad: saranno sempre più simili ai MacBook

Per tutti coloro che aspettano le novità della prossima WWDC, queste dovrebbero riguardare soprattutto gli iPad. Con il nuovo sistema operativo in elaborazione nei meandri di casa Apple, gli utenti potranno avere un’esperienza sempre più professionale. L’interfaccia infatti dovrebbe evolversi esponenzialmente consentendo agli utenti di gestire le applicazioni come se si trattasse di un Mac. In più anche il multitasking sarà più potente.

iPad come Mac: iPadOS 19 sarà la svolta per gli utilizzatori del tablet

Da anni l’iPad monta chip potentissimi, gli stessi presenti nei Mac, ma il software non è mai riuscito a esprimere pienamente tutto il potenziale della macchina. Con iPadOS 19, Apple sembra finalmente pronta a colmare questo divario, proponendo un multitasking più flessibile e una gestione delle finestre più simile a quella di macOS. Per chi utilizza il tablet in ambito lavorativo, questa potrebbe essere la svolta tanto attesa.

Non ci sarà un porting diretto di macOS su iPad — scelta che Apple continua a escludere — ma l’idea è quella di avvicinare le due piattaforme sul piano della funzionalità e dell’interfaccia. Un approccio ibrido che conserva l’identità touch-first dell’iPad, senza rinunciare a strumenti più professionali.

Un restyling visivo ispirato a visionOS

Oltre agli aspetti funzionali, iPadOS 19 porterà anche importanti novità sul fronte estetico. Secondo Bloomberg, si tratterà del più grande rinnovamento grafico da anni. L’interfaccia sarà ispirata a visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, e punterà su elementi visivi più raffinati: trasparenze, superfici luminose, riflessi e profondità creeranno un’esperienza più immersiva.

Sono attesi anche cambiamenti concreti: nuove icone con bordi morbidi, elementi dell’interfaccia ridisegnati, animazioni più fluide e una barra di navigazione inferiore che fluttua leggermente sullo schermo. Anche l’app Fotocamera subirà un restyling, con controlli che galleggiano sull’immagine per lasciare più spazio all’inquadratura.

Un aggiornamento strategico per gli iPad che verranno

iPadOS 19 dovrebbe debuttare in concomitanza con la nuova gamma iPad Pro con chip M5, rafforzando l’idea di un ecosistema sempre più potente e coerente. Il nuovo software arriva a un anno dall’introduzione del chip M4 e segna un momento cruciale per trasformare l’iPad da semplice dispositivo versatile a strumento professionale completo. Per molti, è il segnale che stavano aspettando.