Apple, ufficiale la WWDC 2025: dal 9 a 13 giugno l’evento su iOS 19, macOS 16 e molto altro

C’era molta attesa per quanto riguarda l’annuncio della cosiddetta WWDC 2025. Apple ha provveduto nelle scorse ore a dare una risposta: la conferenza annuale si terrà dal 9 al 13 giugno prossimi. Tutto andrà in scena direttamente sul sito ufficiale e sarà gratis per tutti coloro che sono iscritti al programma di sviluppatori. Per l’accesso infatti bisognerà utilizzare l’applicazione Apple Developer, ma tranquilli: anche il sito ufficiale e il canale YouTube di Apple la trasmetteranno.

Ma non sarà tutto solo a distanza. Per il giorno di apertura, lunedì 9 giugno, Apple ha previsto un evento speciale in presenza all’Apple Park, dove un numero limitato di sviluppatori potrà seguire dal vivo il keynote inaugurale e il tradizionale Platforms State of the Union.

Una settimana per scoprire il futuro del software Apple

Le esperienze che verranno offerte durante la settimana da parte della WWDC 2025, saranno tante. Ci saranno diversi laboratori virtuali ed approfondimenti che vedranno gli ingegneri e i designer di Apple in prima linea. Non mancheranno le sessioni tecniche e i modi per avere a disposizione una panoramica sui nuovi strumenti e sulle tecnologie che il colosso sta progettando. L’attesa dunque è finita e bisognerà solamente aspettare il momento in quanto tutti hanno voglia di scoprire cosa sta preparando il gigante americano. C’era qualcuno che non vedeva l’ora di conoscere le date e adesso eccole qua.

Swift Student Challenge: l’annuncio dei vincitori è vicino

Come da tradizione, non mancherà il supporto ai giovani talenti con la Swift Student Challenge, iniziativa rivolta a studenti e studentesse appassionati di sviluppo. I vincitori verranno annunciati il 27 marzo. Tra loro, 50 saranno selezionati come “Distinguished Winners” e invitati a un’esperienza esclusiva di tre giorni a Cupertino.

Per chi spera di partecipare all’evento all’Apple Park, è già possibile fare richiesta attraverso il sito ufficiale della WWDC25. I posti sono limitati, quindi sarà fondamentale muoversi per tempo.