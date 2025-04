Hyundai IONIQ 4: la nuova sfida elettrica in Cina

La casa automobilistica Hyundai non si ferma e continua con la sua espansione nel settore dei veicoli elettrici. L’intenzione è quella di conquistare nuovi spazi nel mercato globale. Dopo il successo della IONIQ 9 e la presentazione della Inster, il colosso coreano sta allestendo il lancio di un altro modello destinato in particolare alla Cina. Questo perché vogliono aumentare la loro competitività. La notizia la si apprende non tanto dai dettagli che non sono stati ancora ufficializzati. Ma proprio grazie alla casa automobilistica che ha da poco pubblicato alcuni teaser che mostrano il veicolo camuffato durante i test, in un ambiente innevato. Questo ci dice che la vettura è ancora in fase di sviluppo, ma conferma l’impegno di Hyundai nella realizzazione di un prodotto adatto alle esigenze locali cinesi.

Hyundai IONIQ 4 vuole piacere al mercato cinese

Alcune indiscrezioni, come quelle di TheKoreanCarBlog, ci dicono che l’auto sarà un possibile membro della famiglia IONIQ, rinominato IONIQ 4. Da quanto si evince dai teaser, il design sembra quello di un SUV tradizionale, con fari allungati e sottili. La differenza è che, anche se richiama in parte lo stile della IONIQ 9, ha dimensioni più contenute. L’auto sembra creata per soddisfare i gusti specifici del mercato cinese, dove Hyundai sta cercando di consolidarsi come uno dei principali produttori di auto elettriche.

La strategia di Hyundai in Cina prevede la costruzione di un centro tecnologico avanzato per supportare la ricerca e lo sviluppo per i veicoli elettrici. Questo sarebbe un investimento importante per competere con giganti locali come BYD. Non sono da sottovalutare le collaborazioni con i partener locali in quanto Hyundai si sta facendo aiutare per rispondere alle esigenze del mercato cinese. I nuovi dettagli sulla IONIQ 4 si pensa che arriveranno dal Salone dell’Auto di Shanghai 2025, che aprirà le sue porte alla fine di aprile. Dopo questo evento avremo una visione più chiara di questo promettente SUV elettrico.