SpaceX, lo Starship riutilizzerà un razzo che ha già volato

SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk, ha rivelato tramite X, che per il prossimo volo di test di Starship, verrà utilizzato per la seconda volta un primo stadio Super Heavy che ha già volato in una missione passata. Si tratta del razzo utilizzato nel settimo test integrato di Starship, missione che conclusa con l’esplosione della navicella stessa.

Nella sua sfortuna questa missione aveva visto il recupero sulla piattaforma di lancio del primo stadio. Motivo perché il razzo sarà riutilizzato nel prossimo e nono volo di test integrato di Starship, volo che al momento non ha ancora una data, dopo che l’ottavo e ultimo volo si è concluso nuovamente con la distruzione del secondo stadio per un problema al sistema di propulsione.

SpaceX sui suoi canali ha mostrato immagini del test statico di accensione dei motori del Super Heavy ricondizionato, ribadendo che ben 29 dei 33 motori raptor del razzo sono stati già testimoni di un volo in passato.

Il grande pregio di SpaceX e di Starship

La riutilizzabilità dei due moduli che è la caratteristica principale del sistema Starship, fino a qualche anno fa poter riutilizzare vecchie componenti era solo un sogno. Altra grande caratteristica è la sua potenza, con la possibilità di poter recuperare e rilanciare a stretto giro booster e navicella, SpaceX riesce ad abbattere sensibilmente i costi di lancio di grandi carichi nello spazio.

Il progetto per adesso viaggia a rilento rispetto agli stessi tempi annunciati da Elon Musk, successo di Starship dipende da due fattori principali, l’ampliamento della rete Starlink, ma anche il futuro delle missioni Artemis, visto che una versione modificata di Starship dovrebbe portare gli astronauti sulla Luna.

SpaceX infine deve riuscire ad effettuare un rifornimento in orbita di una navicella Starship, manovra essenziale per raggiungere la Luna, ma che probabilmente non vedremo testata prima del prossimo anno. Ad oggi, Starship non è ancora mai entrata in orbita intorno alla Terra, la fiducia però è dalla loro parte, il prossimo anno sarà cruciale per capire il futuro dell’azienda americana.