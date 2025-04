Google aggiorna la compilazione automatica: nuovo look per le impostazioni in arrivo

Google

Google continua a raffinare l’esperienza utente sui suoi dispositivi Android, questa volta con un aggiornamento estetico in arrivo per il menu della compilazione automatica. Si tratta di un piccolo refresh grafico che riguarda l’interfaccia delle impostazioni relative alla funzione, da sempre utile per la gestione automatica di password, indirizzi e metodi di pagamento.

Interfaccia più moderna e coerente

Secondo quanto emerso dalla versione 14.14.28.29 dell’app Google Play Services, Google ha iniziato a testare una nuova versione della schermata dedicata alla compilazione automatica, visibile all’interno del percorso Impostazioni > Privacy > Servizio di compilazione automatica di Google. Il cambiamento, seppur sottile, è significativo sul piano della coerenza visiva con il resto dell’interfaccia di Android 14 e delle ultime app Google.

La novità principale è l’introduzione di una visualizzazione a schede, più ordinata e chiara rispetto alla vecchia lista di opzioni. In questo modo, gli utenti possono accedere rapidamente alle impostazioni relative a password, indirizzi e carte di pagamento, con un’interfaccia che rispetta i più recenti standard di design del Material You.

Al momento, non ci sono funzionalità aggiuntive associate al nuovo menu: si tratta di un intervento puramente grafico, che punta a semplificare la navigazione e a offrire un’esperienza più gradevole. Le opzioni disponibili restano le stesse, ma organizzate in modo più intuitivo, con icone e testi aggiornati.

L’obiettivo sembra essere quello di rendere la gestione dei dati salvati più chiara, soprattutto per utenti meno esperti, che spesso si trovano a dover modificare o rimuovere informazioni archiviate senza un percorso di accesso ben definito.

Il rollout è attualmente in fase di test lato server, per cui l’aggiornamento non è ancora visibile a tutti gli utenti. Come spesso accade con modifiche di questo tipo, Google procederà a un’attivazione graduale nei prossimi giorni o settimane.

Non è escluso che il nuovo menu possa diventare predefinito con Android 15, atteso per la seconda metà del 2025, come parte di una più ampia strategia di rinnovamento dell’interfaccia utente su Android.