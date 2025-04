Google Pixel 9a è in vendita in Italia: rimborso massimo di 415 euro ed un regalo speciale

Google Pixel 9a è ufficialmente acquistabile anche in Italia, gli utenti che sceglieranno di acquistarlo potranno approfittare di interessanti promozioni che abbassano di molto la spesa finale che si deve sostenere in fase d’acquisto, partendo comunque dal listino di 549 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna, con acquisto effettuato direttamente sullo store ufficiale di Google.

La promozione più importante, attiva fino al 14 maggio 2025, prevede la possibilità di ricevere un rimborso massimo del valore di 415 euro con permuta di uno smartphone. Il funzionamento è molto semplice, in fase d’acquisto è necessario indicare quale smartphone si andrà a “rottamare”, in modo da avere sin da subito una stima del rimborso che si dovrebbe ricevere. Una volta completata la procedura, l’utente deve inviare il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione del Google Pixel 9a. E’ bene notare che il valore della permuta potrebbe subire variazioni, infatti prima di emettere il rimborso verrà accuratamente controllato e valutato, per arrivare a tutti gli effetti ad una valutazione definitiva, con pagamento sul metodo di pagamento originario (o in caso contrario sul credito del Google Store). Nell’eventualità in cui la valutazione effettiva fosse almeno il 75% inferiore all’originaria, lo smartphone inviato in permuta verrà restituito.

Google Pixel 9a: l’altro regalo ed il link di acquisto

Google Pixel 9a può essere acquistato sul Google Store, ad un prezzo di partenza di 549 euro, direttamente a questo link. Gli utenti riceveranno poi un altro regalo, completando l’ordine entro il 14 maggio, infatti, riceveranno 25 euro di credito di Google Store da spendere a piacimento. Non sono previste restrizioni stringenti, se non il limite d’acquisto di un massimo di due dispositivi ad account, l’offerta in oggetto non è valida nel momento in cui il dispositivo dovesse venire restituito, e non può essere applicata per utenti con un’età inferiore ai 18 anni.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il link inserito poco sopra.