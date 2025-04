Motorola, l’ora del cambiamento: il 24 aprile debutta anche il nuovo Edge 60

Mentre cresce l’attesa per l’evento Motorola del 24 aprile, una novità interessante si fa largo tra i protagonisti annunciati. Il teaser ufficiale pubblicato su X conferma che, insieme ai già attesi RAZR 60 e RAZR60 Ultra, ci sarà anche il debutto di Edge60. Il nuovo modello andrà a rafforzare la linea Edge, attualmente rappresentata solo dal 60Fusion, uscito pochi giorni fa anche in Italia.

Nel video promozionale appaiono brevi scorci dei dispositivi, svelando alcune caratteristiche estetiche che già fanno discutere. La struttura proposte in materiali e colori non convenzionali, evidenziano l’intento di Motorola di offrire non solo performance, ma anche uno stile unico. Tra le varianti mostrate, vi è una cover effetto legno, una in similpelle viola, una in ecopelle rosa e una con texture blu ispirata al tessuto. Si tratta di scelte già anticipate da indiscrezioni e in parte confermate. Le tinte ufficiali dovrebbero essere Amazonite, Slipstream Blue e Zephyr Pink.

Edge 60 tra design e specifiche: Motorola aumenta di livello

Motorola punta così a stupire. Scegliendo soluzioni estetiche audaci per differenziarsi in un mercato sempre più omologato. Anche i pieghevoli RAZR avranno look alternativi, mantenendo però versioni più sobrie per chi preferisce lo stile classico.

Nel complesso possiamo dire che il MotorolaEdge 60 si presenta come uno smartphone solido e ben bilanciato. Il display sarà un OLED curvo da 6,67” con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, protetto da Gorilla Glass 7i. Il processore sarà un MediaTek Dimensity 7300 o 7400, con qualche incertezza ancora da chiarire prima del lancio. Tra le altre specifiche ci è la resistenza certificata IP68 o IP69, oltre alla presenza della connessione 5G.

Il comparto fotografico prevede una doppia camera posteriore. Si cui 50MP il sensore principale, 13MP l’ultra-grandangolare. La batteria, da 5.500mAh, sarà supportata da una ricarica cablata a 68W, promettendo ottima autonomia e tempi di ricarica ridotti.

Insomma, con questa proposta, Motorola mira a rafforzare la propria posizione in una fascia di mercato particolarmente competitiva. Il design curato e l’attenzione ai dettagli tecnici fanno dell’Edge60 un candidato interessante per il 2025.