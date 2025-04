Internet Unlimited Smart: la fibra Vodafone senza sorprese!

Se stai cercando una connessione Internet che non ti faccia impazzire con costi nascosti o limiti di navigazione, l’ultima offerta di Vodafone INTERNET UNLIMITED SMART potrebbe davvero semplificarti la vita. Con meno di 28 euro al mese – per l’esattezza, 27,95 – ti porti a casa la fibra ottica fino a 2.5 Gigabit al secondo, le chiamate illimitate e anche una SIM dati inclusa, senza costi di attivazione iniziale. Sì, hai capito bene: niente spese extra all’inizio, solo il canone mensile.

Vodafone INTERNET UNLIMITED SMART

E se ti stai chiedendo come funziona davvero, ecco il succo: il modem fornito da Vodafone è pensato per ottimizzare il Wi-Fi, quindi niente più punti morti in casa o videochiamate che si bloccano a metà frase. In più, se dovesse esserci un problema temporaneo con la linea fissa, entra in gioco la modalità “Sempre Connessi”: il sistema si aggancia in automatico alla rete mobile tramite l’app dedicata, così non resti mai senza Internet, nemmeno per un secondo.

Il prezzo mensile include già anche una quota di attivazione distribuita su 24 mesi – 5 euro al mese, per l’esattezza. Non c’è nessun rincaro nascosto: anche dopo i due anni, continui a pagare sempre gli stessi 27,95 euro. L’unico caso in cui può cambiare qualcosa è se decidi di disdire prima: in quel caso, ti verranno richieste le rate mancanti dell’attivazione. Tutto sommato, una formula trasparente.

Un’altra chicca è la SIM dati che ricevi insieme al modem. In attesa che ti attivino la linea fissa, puoi già iniziare a navigare con 15 Giga al giorno. Poi, a installazione completata, quella stessa SIM ti dà 50 Giga al mese per i tuoi dispositivi mobili. Nessun costo in più, nessun vincolo particolare. Se invece per qualsiasi motivo non attivi la linea, la SIM viene semplicemente disattivata.

Insomma, che tu stia lavorando da casa, studiando online o semplicemente guardando film in streaming, l’offerta INTERNET UNLIMITED SMART sembra fatta apposta per non dover più litigare con la connessione.