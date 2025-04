ChatGPT cresce sempre di più: sta per toccare il miliardo di utenti

Il mondo dell’intelligenza artificiale è ormai sempre più praticato dagli utenti, ai quali si affidano in maggioranza a ChatGPT. Il famoso LLM di OpenAI è diventato fondamentale nella vita di diversi addetti ai lavori in vari ambiti e secondo le ultime informazioni sarebbe per raggiungere un nuovo traguardo: il miliardo di utenti attivi ogni settimana.

Un’accelerazione mai vista prima: immagini, action figure e trend virali

A trainare la recente impennata di utilizzi è stata soprattutto la nuova funzione di generazione di immagini, capace di creare contenuti visivi in stile Studio Ghibli. Questo dettaglio ha acceso la creatività degli utenti, dando vita a una vera e propria ondata di condivisioni sui social. Secondo Altman, la richiesta è stata tale da mettere sotto pressione i server grafici, spinti al limite da milioni di richieste simultanee.

Non è tutto. Anche la possibilità di creare action figure personalizzate ha giocato un ruolo chiave nel boom di interazioni. Funzioni come queste, che trasformano l’AI in uno strumento ludico ed espressivo, stanno rendendo ChatGPT qualcosa di molto più ampio rispetto a un assistente testuale.

Record di crescita e numeri senza precedenti

Fin dal debutto nel novembre 2022, ChatGPT ha mostrato una velocità di espansione straordinaria. I 100 milioni di utenti sono stati raggiunti in appena due mesi, un risultato che ha superato persino colossi come TikTok e Instagram. Ad agosto 2024, gli utenti settimanali attivi erano già 200 milioni, ma il trend delle ultime settimane ha moltiplicato quel numero in modo esponenziale.

A marzo 2025, secondo Appfigures, ChatGPT è stata l’app non videoludica più scaricata al mondo: 46 milioni di download in un solo mese, con un incremento del 28% rispetto a febbraio.

Impatti sul lavoro e trasformazioni in corso

Questa diffusione capillare, però, non è priva di effetti collaterali. L’introduzione dell’AI generativa su larga scala ha iniziato a trasformare anche il mondo del lavoro, con alcune aziende che hanno scelto di ridurre il personale in seguito all’automazione di determinate attività. Altman, intervenuto sull’argomento durante un evento TED, ha spiegato che ogni rivoluzione tecnologica comporta un aumento delle aspettative sui lavoratori, ma anche un’evoluzione delle competenze personali.

La corsa verso il miliardo di utenti non si fermerà qui. E mentre si discute su opportunità e rischi, una cosa è chiara: ChatGPT è ormai diventato parte integrante del nostro presente digitale.