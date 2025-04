Windows, trovata una falla nel sistema WinRAR

Recentemente è stata scoperta una falla nel sistema WinRAR che consentirebbe di ignorare gli avvisi di sicurezza di Windows esponendo gli utenti ad un rischio molto elevato. Infatti questo processo consentirebbe di aprire dei file nel web senza che venga visualizzato un messaggio di sicurezza da parte di Windows. Questo potrebbe significare un grande pericolo per gli utenti poiché un malintenzionato potrebbe far aprire ad un utente un file dannoso senza che quest’ ultimo venga avvisato del pericolo. Il problema sembra essere trovato e risolto grazie ad un avviso importante per WinRAR.

Sarebbero coinvolte tutte le versioni precedenti alla 7.11 in cui è presente un errore che consentirebbe l’ esecuzione di un codice dannoso bypassando il sistema di protezione di Windows. Questo dimostra che anche i sistemi più affidabili potrebbero avere qualche problema di progettazione. Il sistema di protezione di Windows è molto importante soprattutto per bloccare eventuali file dannosi scaricati dal web. Mostrando delle finestre di avviso sullo schermo, gli utenti possono essere informati delle eventuali problematiche relative ad applicazioni scaricate online.

Windows, problema per WinRAR

La falla nel sistema è stata scoperta da Shimamine Taihei che ha segnalato il problema direttamente a WinRAR in modo da poter intervenire tempestivamente per risolvere il problema. Se da una parte risulta essere un problema molto importante, dall’ altra spetta comunque all’ utenti azionare manualmente il comando di esecuzione. Questo problema mette in luce anche un’ altra grande importante azione che devono compiere gli utenti nell’ aggiornare i software per mantenerli sempre al meglio. Infatti in questo modo si possono evitare dei problemi legati a programmi che non vengono aggiornati da tanto tempo.

Quindi il problema è stato risolto, ma è come sempre necessario l’ azione dell’ uomo per verificare eventuali problemi legati a programmi scaricati da internet che contengono codici malevoli per il computer.