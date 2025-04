HONOR 400 Lite 5G a prezzo imbattibile su Amazon

L’HONOR 400 Lite è uno smartphone di fascia media che non passa inosservato grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono del tutto eccellente. Ma c’è di più perché Amazon mette a disposizione degli utenti che vogliono acquistarlo un coupon sconto del valore di 50 euro che consente dunque di risparmiare una cifra importante rispetto al prezzo di listino.

Siete in cerca di un nuovo smartphone per mettere da parte il vostro dispositivo ormai lento e privo di importanti aggiornamenti? Questo HONOR 400 Lite arriva sul mercato con l’obiettivo di conquistare chiunque grazie al suo display da 6.7 pollici AMOLED Eye-Care, ma non solo.

HONOR 400 Lite: potenza e convenienza

Oltre al display AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia Eye-Care che riduce l’affaticamento visivo, questo HONOR 400 Lite si contraddistingue grazie a tanti altri elementi che lo rendono uno dei migliori dispositivi di fascia media.

Gli 8GB di RAM e i 256GB di memoria interna lo rendono perfetto per utilizzare app, scattare foto e conservare diversi contenuti multimediali. Non manca naturalmente il supporto alle reti 5G e la presenza del chip NFC per effettuare pagamenti contactless.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone che abbia anche un comparto fotografico con buone caratteristiche? Questo HONOR 400 Lite ospita un sensore principale da 108MP in grado di catturare immagini nitide anche in caso di scarsa luminosità. Per ottimizzare gli scatti, inoltre, non manca un apposito pulsante AI che aiuta l’utente a ottenere un risultato migliore.

Non manca inoltre una batteria da 5230 mAh che è in grado di offrire un utilizzo di due giorni. Infine, l’azienda ha deciso di potenziare ancora di più questo nuovo dispositivo aggiungendo la certificazione IP65 per polvere e spruzzi d’acqua.

Quale occasione migliore se non questa per acquistare questo nuovo HONOR 400 Lite? Con il coupon sconto di Amazon di 50 euro il prezzo scende a soli 249,90 euro.