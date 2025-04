Windows 11: nel Centro Notifiche ecco l’orologio e una novità per il calendario

Gli utenti che hanno utilizzato negli ultimi anni Windows 11, hanno potuto notare i diversi aggiornamenti che sono arrivati per rendere l’esperienza sempre più fluida e coinvolgente. Ora è tempo di risolvere qualche questione sollevata tempo fa, come il flyout del calendario. Per chi non lo sapesse, si tratta del riquadro che viene fuori cliccando sulla data presente nella barra delle applicazioni. In tanti hanno notato la sua apparente incompletezza, dovuta all’assenza dell’orologio integrato.

A quanto pare, anche Microsoft si è accorta di questo dettaglio. Secondo alcuni indizi trovati nell’ultima build Insider del canale Release Preview, l’azienda sta lavorando a una nuova opzione che permetterà di mostrare l’orologio direttamente all’interno del Centro Notifiche, accanto al calendario.

Le prove spuntano dalle traduzioni di sistema

Nessuna immagine ufficiale è ancora emersa, ma ci sono diverse stringhe di testo nel file delle traduzioni del sistema operativo che confermano l’intenzione di reintegrare l’orologio nel flyout. Questo farebbe tornare l’interfaccia a una logica più simile a quella di Windows 10, dove data e ora erano combinate in un solo pannello molto più funzionale.

Secondo quanto trapelato, si tratterebbe di un’opzione attivabile nelle Impostazioni, in modo da lasciare all’utente la libertà di scegliere. Nelle versioni precedenti, calendario e orologio erano separati, poi Microsoft ha deciso di unirli ma eliminando l’orologio dal pannello a comparsa, scelta che molti non hanno compreso.

Un’interfaccia che cerca di ritrovare equilibrio

Al momento, non si sa quando questa novità sarà resa disponibile per tutti. Ma il fatto che si trovi già nel canale Release Preview lascia pensare che il rilascio non sia lontano. È probabile che venga incluso in uno dei prossimi aggiornamenti cumulativi di Windows 11.

L’obiettivo principale di Microsoft sembra essere molto chiaro: praticità e fluidità devono essere gli aspetti principali del sistema operativo. Gli utenti amano ciò che è moderno, ma probabilmente Windows 11 fino ad oggi è stato troppo essenziale.