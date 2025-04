WhatsApp: in circolazione una truffa che svuota i conti in banca

Recentemente il mondo del web soprattutto qui in Italia è stato scosso da una nuova ondata di truffe che sta colpendo principalmente gli utenti italiani con l’obiettivo di penetrare nel loro conto corrente, si tratta dell’ennesima ondata che questa volta vede coinvolto WhatsApp come mezzo di comunicazione per ingannare le vittime, da tanto tempo effettivamente i truffatori si sono resi conto che utilizzare il noto social di messaggistica risulta una strategia vincente dal momento che quest’ultimo consente di intercettare un numero di persone decisamente maggiore rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali, di conseguenza spesso capita di ricevere strani messaggi su WhatsApp dietro i quali però si cela una truffa decisamente pericolosa, questa volta però i truffatori hanno utilizzato la fantasia e per ingannare le vittime non solo stanno usando WhatsApp, bensì le videochiamate disponibili sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea, ovviamente l’obiettivo è ingannare la vittima per portarla a consegnare inavvertitamente dati sensibili riguardo la sua persona, scopriamo insieme come funziona il tutto per evitare di cascare nel tranello e di perdere i nostri risparmi presenti sul conto corrente.

I truffatori si spacciano per una banca

Nello specifico il tutto inizia con un primo contatto tramite i quale i truffatori contattano la vittima spacciandosi per la sua banca e avvisandola della necessità di recapitare un messaggio decisamente urgente, per farlo però inviteranno la vittima ad avviare una video chiamata a all’interno della quale poi cercheranno di convincerla ad attivare la condivisione dello schermo prima e ad effettuare l’accesso all’interno del proprio Internet banking dopo, così facendo come potete intuire da voi i truffatori potranno appropriarsi delle credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio piacimento per penetrare nel conto in banca e rubare tutti i risparmi della vittima.

Se anche voi doveste ricevere un messaggio di questo genere non esitate a bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato senza rispondere per nessun motivo, in tal modo i vostri risparmi saranno al sicuro da qualsiasi tipologia di violazione in circolazione.