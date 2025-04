Truffa in giro con un testo che inganna gli utenti: sono stati svuotati dei conti correnti

Anche questa giornata è caratterizzata da tanta apprensione da parte degli utenti che purtroppo si stanno rendendo conto di avere delle truffe all’interno della loro e-mail. Il comportamento di una truffa ormai è diventato molto semplice da capire: si presenta con un messaggio finto che tende a far credere al pubblico e alle vittime di dover effettuare delle operazioni istantanee. Che sia un vantaggio o un pericolo da scongiurare, i messaggi truffa arrivano sempre allo stesso punto: derubare l’utente.

Truffa in giro sul web, il rischio degli utenti è sempre più grande: ecco i testi imputati

Di truffe oggi ce ne sono diverse in giro, ma quelle che stanno girando ultimamente sono sempre più pericolose. Ecco il primo messaggio che sta mettendo in apprensione gli utenti in queste ore:

“Golden Genie è il bookmaker online che non puoi perdere

ciao [MAIL DELLA VITTIMA}

Golden Genie offre a tutti i nuovi giocatori un fantastico bonus di benvenuto di 750 $ + 200 giri gratuiti!

Cosa stai aspettando? Unisciti a Golden Genie oggi stesso!

REGISTRATI ORA“.

In realtà c’è anche un altro messaggio come potete leggere proprio qui in basso, ugualmente molto pericoloso. In questi casi il rischio è davvero molto grande in quanto il messaggio finge un esaurimento dello spazio iCloud e, siccome gli utenti che usano iPhone sono tantissimi, le percentuali di riuscita di questa truffa sono davvero molto alte. Ecco il testo in basso:

“iCloud

Il tuo account iCloud è stato bloccato

Gentile [MAIL DELLA VITTIMA],

Abbiamo riscontrato problemi con l’attuale spazio di archiviazione del tuo account. Ci riproveremo, ma nel frattempo puoi espandere gratuitamente lo spazio di archiviazione di 50 GB, solo per i nostri clienti fedeli.

ID Account: 631121078IT

Utente: [NOME DELLA VITTIMA]

Email: [MAIL DELLA VITTIMA]

Sicurezza: Bloccato

AGGIORNA IL TUO ACCOUNT

In caso di negligenza, i tuoi servizi saranno completamente bloccati entro 24 ore, secondo i termini definiti nei nostri contratti.

Cordiali saluti,

Team di Supporto iCloud“.