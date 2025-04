Amazon sconta del 30% il Google Pixel 9: offerta da 270 euro in meno

Uno sconto mai visto prima d’ora vi attende su Amazon, se volete acquistare il Google Pixel 9, sappiate che è arrivato il momento giusto per farlo, poiché viene a costare decisamente meno di quanto avreste mai immaginato, permettendovi così di accedere con il minimo sforzo ad uno dei prodotti più in voga e richiesti dell’intero mese di Aprile.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di dimensioni che generalmente possiamo considerare nella media, considerando che comunque parliamo di un prodotto che non pesa più di 198 grammi, raggiungendo nel contempo 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, sempre con un display da 6,3 pollici di diagonale, risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, ed anche 422 ppi. Il processore è il Google Tensor G4, ottimo per prestazioni e consumo energetico, capace comunque di raggiungere una frequenza di clock pari a 3,1GHz, con GPU Mali-G715 MC7, ed una configurazione variabile in relazione alla variante selezionata.

Amazon, che sconto sull’acquisto di Google Pixel 9

Il prezzo di questo Google Pixel 9 è letteralmente in caduta libera, proprio perché non costa gli 899 euro richiesti in fase iniziale, ma è stato scontato del 30% da parte di Amazon, fino a scendere ad un valore finale di soli 630 euro, con garanzia di 24 mesi e la possibilità di riceverlo presso il proprio domicilio in tempi decisamente brevi. Aprite subito questo link per l’acquisto.

La batteria è comunque sufficientemente capiente, tanto da arrivare ad essere da 4700mAh, con supporto alla ricarica rapida, e possibilità di utilizzare lo smartphone per lungo periodo prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel ed ultragrandangolare da 48 megapixel.