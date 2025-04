Samsung Galaxy S25+: sconto FOLLE Di 300 euro solo OGGI su Amazon

Volete uno smartphone top di gamma approfittando di un risparmio decisamente superiore al normale? ecco disponibile il Samsung Galaxy S25+, un prodotto che tutti vogliono acquistare, ma che in pochi effettivamente si sono potuti permettere fino ad ora. Il suo display è relativamente di grandi dimensioni, raggiungendo 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, 513 ppi, ed anche un refresh rate che può raggiungere fino a 120Hz, per una maggiore facilità di utilizzo da parte del consumatore finale.

Il processore non poteva che essere l’ultimo top di gamma di casa Qualcomm, parliamo dell’ottimo Snapdragon 8 Elite, con frequenza di clock fino a 4,47GHz, con GPU Adreno 830, con 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile), variabile in relazione alla variante che l’utente va a selezionare in fase d’acquisto. Tutto questo porta comunque a dimensioni che possiamo generalmente considerare nella media, infatti presenta un peso complessivo di 190 grammi, raggiungendo nel contempo 158,4 x 75,8 x 7,3 millimetri di spessore.

Samsung Galaxy S25+: un prezzo ridicolo su Amazon

La promozione disponibile su Amazon è una delle migliori attualmente in circolazione, infatti gli utenti possono approfittare di uno sconto importante che parte di 1189 euro previsti originariamente di listino, scendendo del 19% fino a soli 964 euro. Arrivati a questo punto entra in gioco il coupon presente direttamente in pagina, che abbatte la spesa di altri 100 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 864 euro. Lo potete ordinare subito premendo qui.

Nulla da dire nemmeno per la batteria integrata all’interno del prodotto, oltre che essere non removibile, supporta la ricarica rapida, è un componente da 4900 mAh, che offre ad ogni modo una usabilità quotidiana più che longeva e valida.