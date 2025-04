Vivo X200s: la nuova sfida Android nella fascia alta del mercato

Il nuovo Vivo X200s si prepara a fare il suo debutto ufficiale il prossimo 21 aprile. Uno smartphone che, senza alcun dubbio, rafforzerà l’offerta della casa cinese nella fascia alta del mercato Android. A completare la gamma insieme all’X200 Ultra, il dispositivo promette specifiche all’avanguardia e una serie di migliorie rispetto al modello base lanciato lo scorso autunno. Nelle ultime ore, Vivo infatti ha confermato alcuni dei dettagli più attesi. Mentre in rete circola già un video unboxing non ufficiale che mostra il design e alcuni elementi hardware del prodotto.

Vivo X200s: display, fotocamere e potenza, un salto in avanti su ogni fronte

Uno dei punti di forza dello Vivo X200s sarà la batteria da ben 6.200mAh. Un risultato ottenuto grazie all’utilizzo della tecnologia Si-C (silicio-carbonio), che permette una maggiore capacità senza aumentare lo spessore del dispositivo, rimasto fermo a circa 8mm. Rispetto al VivoX200 “liscio”, vi è un aumento di 400mAh, che si traduce in ore extra di utilizzo reale. Anche sul fronte della ricarica ci sono novità. È infatti confermata la potenza di 90W via cavo e 40W in modalità wireless. Un grande passo in avanti rispetto al modello precedente che non offriva questa ultima opzione.

Sul fronte del display, Vivo conferma la presenza di un pannello OLED da 6,67” con risoluzione “1,5K”. Un termine sempre più frequente nelle specifiche dei produttori cinesi, e che indica una densità orizzontale tra i 1.200 e i 1.220px. La fluidità sarà garantita da una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Mentre la gestione della luminosità verrà migliorata da un PWM dimming a 2.160Hz. Per la prima volta su questa linea, lo scanner per le impronte digitali sarà di tipo ultrasonico, superando così la precedente soluzione ottica.

Dal punto di vista fotografico, il comparto si annuncia di alto livello. Secondo le indiscrezioni infatti, ci saranno tre fotocamere posteriori da 50MP più una frontale. La principale dovrebbe integrare un sensore SonyIMX921, affiancato da un ultra-grandangolo Samsung ISOCELL JN1 e una teleobiettivo periscopica SonyLYT-600 con zoom ottico 3x. A completare la dotazione, il chip MediaTek 9400+ sarà accompagnato da 16GB di RAM e un’enorme memoria interna da 1TB, confermando la grande capacità prestazionale del dispositivo.