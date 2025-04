GameCube: il controller non sarà compatibile con Switch 2

A quanto pare oramai quando si parla di Nintendo switch 2 difficilmente si parla di buone notizie o comunque di novità che rendono gli utenti felici, quella di cui vi parliamo oggi infatti è altamente probabile che farà storcere il naso non solo agli utenti di tutto il mondo, ma anche a chi tra voi ha intenzione di acquistare una Nintendo switch due, nello specifico il modello precedente in passato garantiva la possibilità di giocare determinati titoli retrò garantendo un’ottima retro compatibilità, con il modello di quest’ultima generazione, invece qualcosa sta per cambiare e riguarda il controller di Nintendo GameCube.

Non compatibile

Nello specifico, in base a quanto dichiarato da Nintendo, arriverà una versione del controller rivisitata con un pulsante apposito a forma di C per avviare una chat vocale durante le sessioni di gioco con gli altri utenti, il controller GameCube però non garantirà la totale compatibilità con i giochi per switch due bensì solo per i giochi retro disponibili tramite l’abbonamento online, dunque non potrai utilizzare tale dispositivo come vi pare piace, ma solo per quella manciata di titoli disponibili, a far storcere di più il naso alla community poi c’è anche il prezzo di questo device che sarà venduto a ben 69,99 €, un prezzo decisamente importante, visto che si tratta comunque di un dispositivo di nicchia che non potrà essere utilizzato su tutti i titoli.

Si tratta dunque dell’ennesimo tassello controverso per quanto riguarda il lancio di questa console, già precedentemente moltissimi utenti sono rimasti interdetti sia per il prezzo di lancio della console che ricordiamo sarà di 469,99 € sia per il prezzo dei giochi presentati con quest’ultima, fra tutti ovviamente ha fatto scalpore il prezzo di Mario Kart World che verrà venduto a circa 90 € qui in Italia, un prezzo che in pochi condividono e che secondo molti, non vale assolutamente il titolo in questione, l’unica che sembra essere fermamente convinta e per l’appunto Nintendo stessa che sostiene la propria politica senza nessun dubbio.