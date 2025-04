Vivo X200 Ultra, è uscita la data di lancio ufficiale

In questi giorni è stata pubblicata la data di lancio ufficiale sul mercato del Vivo X200 Ultra che corrisponde al 21 aprile alle 19:00. Questo dispositivo sarà il principale top di gamma nel settore date le sue caratteristiche importanti ed un rinnovamento anche al comparto fotografico. Infatti il Vivo X200 Ultra possiederà una serie di sensori avanzati che offrono la possibilità di scattare foto molto più realistiche e avanzate. Infatti è un dispositivo molto atteso da parte degli utenti non solo per le fotocamere ma anche per le sue capacità dal punto di vista hardware.

Lo smartphone è stato sviluppato inserendo delle nuove tecnologie che lo porteranno su un altro livello soprattutto per le sue peculiarità. Sono state create anche delle collaborazioni con altre aziende per sviluppare questo prodotto in grado di sbalordire gli utenti. Con questi dispositivi il mercato è pieno di prodotti che offrono il meglio della tecnologia anche a costi ragionevoli per le loro capacità. Quindi vediamo insieme le caratteristiche principali che riguarderanno il nuovo Vivo X200 Ultra.

Vivo X200 Ultra, ecco le caratteristiche principali

Dal punto di vista hardware il nuovo Vivo X200 Ultra possiederà un SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, uno schermo OLED da 120 Hz ed una batteria da 6.000 mAh. Dal punto di vista delle fotocamere abbiamo un’ ultra-grandangolare da 50 MP con lunghezza focale di 14 mm e una fotocamera principale da 50 MP con obiettivo da 35 mm. Oltre a questi abbiamo un teleobiettivo periscopico da 85 mm da 200 MP. Questo modulo fotografico è stato realizzato in collaborazione con Zeiss che ha permesso di realizzare delle lenti apposite per questo modello. Inoltre Vivo X200 Ultra è stato presentato con il rivestimento in edizione Rimowa ispirato alla caratteristica finitura delle valige di lusso del medesimo produttore.

Quindi la data di lancio è vicina per cui vedremo come si comporterà il nuovo Vivo dopo l’ uscita ufficiale che decreterà l’ inizio di una nuova serie di dispositivi performanti.