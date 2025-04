Windows 11, Microsoft consiglia di riciclare il vostro PC

Torniamo nel mondo degli aggiornamenti e in particolare parliamo di aggiornamenti software che riguardano il nuovo Windows 11. Quest’ultimo ha molte notizie che girano sul suo conto.

Infatti si parla di un possibile riciclo sui PC che non riescono a supportare l’ultimo sistema operativo.

Windows 11, il riciclo?

Il supporto per Windows 10 sappiamo che ormai finirà tra pochissimi mesi ovvero il 14 ottobre 2025. Questo per poi far subentrare solo quello esteso a pagamento. La stessa Microsoft ha creato una nuova pagina che va aiutare gli utenti a tenere traccia anche delle attività da dover svolgere prima di riscontrare la fine di questo supporto.

Sulla pagina molti di voi penseranno che ci sarà qualche accorgimento per poter aggiornare dei PC che ancora funzionano all’ultima versione del sistema operativo utilizzato. In questo caso Microsoft ha consigliato di riciclare i vari PC che non supportano l’aggiornamento a Windows 11.

I requisiti minimi riguardanti Windows 11 è sempre risultato un elemento e tema molto difficile. Quest’ultimo in vista della richiesta del TPM 2.0 e del UEFI si sono tagliati fuori moltissimi computer che non avevano nessun problema reale nell’esecuzione del sistema operativo. L’incompatibilità però con questi vari sistemi nega la possibilità di istallare ufficialmente Windows 11 e risultano anche più complicati i metodi per aggirare questo requisito.

Il problema relativo alla scelta è che risulta essere molto importante supportare standard di sicurezza sempre molto elevati. Ma dall’altra sponda risulta esserlo anche quello di rendere obsoleti moltissimi PC che funzionano. La scelta di riciclarli sicuramente non va giù a moltissime persone, soprattutto secondo il periodo storico in cui il tema della spazzatura digitale è molto importante.

Va sottolineato che la data del 14 ottobre 2025 non va a fermare il funzionamento di Windows 10, ma solo la perdita del supporto software e di essere vulnerabili a minacce. Oltre a questo sarà anche impossibile istallare dei software nuovi che chiedono Windows 11 come uno dei requisiti minimi.