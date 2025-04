Vivo X200 Ultra: la rivoluzione della fotocamera ultrawide

La qualità delle fotocamere degli smartphone è in continua evoluzione. In questo contesto, emerge il marchio Vivo. Il quale sembra pronto a rivoluzionare gli standard del settore con il suo nuovo X200 Ultra. Questo dispositivo, ormai prossimo al lancio, è stato protagonista di una recente anticipazione pubblicata dall’amministratore delegato dell’azienda sui social network cinesi. Tra le immagini condivise, vi sono in particolare tre scatti realizzati in condizioni di luce estremamente difficili. Tutti catturati con la fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo.

Vivo X200 Ultra: scatti promossi, ma servono test indipendenti

Di solito, nei telefoni moderni, i produttori riservano i sensori migliori alla fotocamera principale. Mentre le lenti grandangolari presentano sensori meno performanti. Vivo però ha deciso di cambiare questa tendenza, puntando sulla qualità anche per la ultrawide. La fotocamera principale dell’X200 Ultra monta infatti un sensore Sony LYT-818 da 1/1,28“, una soluzione che si trova anche nell’ultrawide. Ciò renderà quindi le due fotocamere praticamente uguali a livello hardware. L’unica differenza esistente sarà nelle ottiche. Si parla infatti di 23mm equivalenti per la principale e 14mm per la grandangolare. Ma entrambe, ancora, sono dotate di stabilizzazione ottica che migliora ulteriormente la qualità degli scatti.

Le immagini condivise dal CEO di Vivo sembrano quindi davvero promettenti. Ovviamente però sarà necessario attendere i test indipendenti per capire se il dispositivo manterrà effettivamente le aspettative anche nella realtà. L’ azienda inizialmente aveva pianificato di pubblicare confronti diretti con altri dispositivi. Ma poi ha cambiato idea. Scegliendo di non farlo più perché la differenza sarebbe stata troppo netta. Insomma il debutto del nuovo smartphone è atteso entro questo mese in Cina, e l’interesse attorno a questo evento è sempre più alto. Se le premesse verranno confermate, potrebbe essere un vero punto di svolta per la fotografia mobile e le sue prestazioni. Una rivoluzione che, fino a questo momento, non era mai avvenuta.