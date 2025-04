Apple Watch, rivoluzione estetica in arrivo

Apple si prepara a rivoluzionare il volto del suo smartwatch. Secondo quanto riportato da The Verifier, con l’arrivo di watchOS 12, l’interfaccia grafica dell’AppleWatch subirà un restyling completo ispirato a visionOS, il sistema operativo alla base del Vision Pro. La trasformazione coinvolgerà pulsanti, menu, icone e ogni elemento visivo del sistema. Lo stile adottato sarà più moderno e immersivo, caratterizzato da trasparenze e da un’estetica “fluttuante” che richiama la realtà mista.

Apple infatti starebbe già sperimentando diverse soluzioni, comprese nuove configurazioni per la schermata Home. Al momento però non è noto quando questa nuova versione sarà disponibile per gli utenti, poiché lo sviluppo risulta ancora in corso.

Cambiamento estetico e non solo: l’ IA potrebbe arrivare su Apple Watch Ultra

Il cambiamento di Apple Watch però non riguarderà solo watchOS. L’azienda di Cupertino infatti sembrerebbe intenzionata a rendere visivamente coerente l’intero ecosistema. Per questo scopo, anche iOS 19 e macOS16 riceveranno aggiornamenti grafici in linea con la nuova direzione estetica. Delineando così una strategia che mira a rafforzare l’identità visiva tra dispositivi mobili, desktop e indossabili. L’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida e coerente, mantenendo la tipica eleganza del design Apple.

Oltre all’interfaccia rinnovata, si parla anche di un’espansione di AppleIntelligence, la piattaforma AI annunciata alla WWDC 2024. Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe testando alcune funzioni avanzate dell’intelligenza artificiale sull’AppleWatch Ultra. Per farlo, l’azienda sta lavorando su un chip esclusivo pensato proprio per abilitare queste funzioni sul modello di punta dello smartwatch. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una svolta importante nella strategia hardware dell’azienda.

Non mancano però dubbi tecnici. In quanto Apple Intelligence richiede almeno 8GB di RAM, mentre gli AppleWatch attuali ne montano solo 1GB. Ciò rappresenta quindi un limite concreto alla possibilità di adottare l’AI nella forma attuale. Ma non è tutto. Alcune funzionalità previste includerebbero Genmoji, riepiloghi intelligenti delle notifiche e una nuova versione di Siri, in grado di analizzare abitudini, attività sportive e dati medici dell’utente.