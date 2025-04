Smartphone vietati alle scuole medie?

In un’epoca in cui la connessione è diventata quasi un’estensione dell’identità individuale, una recente decisione della Francia risulta particolarmente emblematica. Si tratta del divieto degli smartphone nelle scuole medie. A partire da settembre, gli studenti francesi tra gli 11 e i 15 anni dovranno lasciare i propri dispositivi. Per poi recuperarli all’uscita. Un vero e proprio “digiuno digitale”, come lo definiscono alcuni. L’obiettivo è restituire centralità all’esperienza scolastica nella sua dimensione più umana. Concentrandosi sull’apprendimento, il confronto e la crescita personale.

In Francia vietati gli smartphone alle scuole medie

La misura nasce da una constatazione preoccupante. Secondo quanto emerso, l’abuso degli schermi sta compromettendo non solo la salute mentale e fisica dei giovani. Ma anche la loro capacità di concentrazione, socializzazione e apprendimento. Studi recenti hanno dimostrato che un adolescente medio trascorre oltre cinque ore davanti a uno schermo. Spesso sottraendo tempo prezioso alla lettura, all’attività fisica e al semplice gioco con i coetanei. In tale contesto, la scuola rischia di diventare un luogo sterile, in cui lo smartphone regna sovrano durante ogni pausa. Annullando le interazioni reali.

Le sperimentazioni già avviate in Francia evidenziano che dove il divieto è stato applicato rigidamente, si è registrato un netto miglioramento del clima scolastico. Meno conflitti, meno episodi di bullismo digitale, più attenzione in classe e maggiore partecipazione alle attività collettive. Non solo: molti insegnanti e genitori hanno accolto con favore l’iniziativa, vedendo nei ragazzi una ritrovata capacità di ascolto e dialogo.

Riguardo tale provvedimento, ci sono alcune questioni aperte. Quest’ultime sono di natura logistica ed economica. In molti si sono chiesti come organizzare la raccolta sicura dei dispositivi. O anche chi garantirà che il sistema funzioni senza intoppi. A tal proposito, secondo la ministra dell’Istruzione Élisabeth Borne, il costo sarà contenuto e lasciato alla discrezione dei dirigenti scolastici. I quali potranno scegliere soluzioni personalizzate. In tale ottica, limitare gli smartphone nelle scuole è una forma di responsabilità nei confronti degli utenti più piccoli.