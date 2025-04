Playstation 5, aumentano i prezzi: è davvero la fine delle offerte?

Da oggi, 14 aprile, i videogiocatori europei si svegliano con una notizia che brucia: la Playstation Digital Edition costa ora 499,99 euro. Un rincaro che Sony definisce “difficile ma necessario”. Il Regno Unito non è risparmiato, con un nuovo prezzo di 429,99 sterline. È davvero solo l’inflazione o c’è di più? Molti si chiedono se questo sia il primo segnale di un cambio di rotta. Perché proprio adesso, mentre la concorrenza si fa più agguerrita? In un panorama tecnologico dove ogni euro conta, questa scelta pesa. Il prezzo della versione standard rimane però invariato. Forse un modo per spingere gli utenti verso il modello con disco? I gamer fanatici della Playstation si aspettano sempre di più per sempre meno, ma una decisione tale suona come una nota stonata.

In Australia salite vertiginose per la Playstation

In Australia, il prezzo della Playstation 5 Digital Edition tocca quota 749,95 dollari australiani. La versione con disco sale ancora di più: 829,95 dollari. La Nuova Zelanda segue lo stesso copione. Si parla di 949,95 dollari neozelandesi per la standard, 859,95 per la Digital. Non era questa la next-gen promessa? Dove sono finiti gli slogan sull’accessibilità e sull’inclusione? Le reazioni non si sono fatte attendere. In rete, il malumore cresce. Chi era in attesa dell’offerta giusta ora si ritrova davanti a una nuova barriera economica. Le vendite della Playstation rallenteranno? O si tratta solo di un passaggio obbligato per mantenere margini in un’economia instabile?

In un twist inaspettato, Sony taglia il prezzo del lettore Ultra HD Blu-ray. In Europa, ora costa 79,99 euro. Nel Regno Unito scende a 69,99 sterline. In Oceania, si parla di ribassi analoghi. Un gesto per bilanciare l’aumento? O solo un invito implicito a passare alla versione standard? La Playstation Pro resta fuori da ogni variazione, forse per mantenerne il valore percepito. Al momento, non ovunque l’aumento è effettivo. Anche sul sito ufficiale, il prezzo della Playstation 5 slim appare ancora invariato. Incertezza, domande, e un’unica cosa certa e cioè che la console più amata continua a far parlare di sé.