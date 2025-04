Android 14.1, in rollout l’aggiornamento ufficiale: ecco le novità

Android Auto 14.1 sta iniziando a farsi vedere anche fuori dal circuito beta. Dopo alcune settimane riservate ai tester, l’aggiornamento è arrivato sul canale stabile e si sta lentamente facendo strada tra i dispositivi compatibili. Google ha scelto, come da tradizione, un rilascio graduale tramite il Play Store, quindi la notifica dell’update potrebbe comparire da un momento all’altro… oppure ancora tardare qualche giorno. Nulla di preoccupante: è tutto nella norma.

Un aggiornamento tranquillo, ma utile per chi usa Android Auto

La versione 14.1 non è una di quelle che si notano subito. Chi sperava in un cambio grafico o in nuove funzioni visibili rimarrà probabilmente deluso. Ma, sotto sotto, qualche ritocco c’è. Anche se Google non ha pubblicato un elenco dettagliato delle modifiche, questa versione sembra puntare soprattutto a sistemare piccoli bug che potevano causare fastidi qua e là. Alcuni utenti, nei giorni scorsi, avevano segnalato comportamenti anomali con la connessione del telefono o rallentamenti nell’interfaccia. Non è garantito che tutto venga risolto con questo update, ma potrebbe valere la pena fare un tentativo.

La confusione iniziale sull’arrivo dei giochi su Android Auto ha avuto un ruolo nel rendere questo aggiornamento più atteso di quanto meritasse. I giochi, infatti, funzionavano già con la 14.0, quindi l’associazione con la 14.1 è stata solo una coincidenza. Nessuna novità clamorosa, dunque, ma solo un passaggio intermedio per migliorare la stabilità generale.

Occhio a ciò che arriverà dopo

Se questa versione non sorprende, è anche perché Google sta lavorando a cose decisamente più grandi. Alcuni segnali nelle versioni precedenti lasciano intravedere funzioni molto interessanti in fase di sviluppo. Si parla, ad esempio, di comandi dedicati al climatizzatore e allo sbrinamento, controllabili direttamente dallo schermo di Android Auto. E poi c’è Gemini, l’assistente AI di Google, che in futuro potrebbe trovare spazio anche in auto.

Per ora non c’è una data certa sul lancio di queste funzioni, ma qualcosa si sta muovendo. Intanto, vale la pena controllare se la 14.1 è già disponibile. Basta aprire il Play Store e vedere se l’aggiornamento compare tra quelli pronti all’installazione.