OnePlus 13T, arrivano delle modifiche al dispositivo

Arrivano delle notizie dal mondo della tecnologia, in particolare nel settore dei telefoni. Parte che a quanto pare si sta portando costantemente avanti tramite delle piccole modifiche come a OnePlus 13T.

Il prossimo dispositivo dovrebbe subire delle piccole modifiche che porteranno dei cambiamenti da osservare.

OnePlus 13T, si parla di cambiamenti?

Il futuro OnePlus 13T risulterà essere il primo compatto dell’azienda da svariato tempo, la quale sarà accompagnata da ulteriori novità. Il presidente di OnePlus Cina ci svela proprio i cambiamenti che arriveranno con il futuro rilascio del dispositivo. Parliamo della rimozione dello slider dedicato alla gestione della suoneria.

Con il modello in questione ci si è avvicinati molto all’approccio già utilizzato da Apple, parliamo di sostituire lo switch fisico delle modalità d’uso con un tasto che è programmabile. Quest sarà in grado di mantenere la stessa funzionalità e anche di offrire diverse possibilità di personalizzazione.

Il nuovo tasto entrante di OnePlus 13T potrà permettere di cambiare subito il modo d’uso, scegliendo di poter passare dalla suoneria alla vibrazione o alla rimozione di notifiche. Oltre a questo sarà possibile assegnare delle ulteriori azioni a questo tasto.

Passando sopra le numerose novità di OnePlus 13T, il presidente della divisione cinese di OnePlus ha voluto anticipare che l’azienda ha fornito e dedicato molta cura nella realizzazione del dispositivo in se. Oltre al dichiarare che chiunque abbia provato questo dispositivo ne è rimasto piacevolmente colpito. Il dispositivo in questione è un top di gamma in formato compatto, tramite un SoC SnapDragon 8 Elite e una batteria da 6.200 mAh. Tutto questo permette di rendere il dispositivo molto più interessante rispetto il modello attuale.

Tirando una somma, possiamo dire che potrebbe trattarsi di uno smartphone davvero fantastico e ideale per chi ama tutti quei dispositivi che si possono gestire facilmente in mano. Ma normalmente per poter confermare il tutto bisognerà aspettare la presentazione ufficiale.