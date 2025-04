Motorola Moto Razr 60 Ultra: cosa sappiamo su uscita e specifiche

Motorola Razr 60

Motorola si prepara a lanciare il nuovo Moto Razr 60 Ultra, il pieghevole che succederà alla fortunata serie Razr 40. La presentazione ufficiale è attesa per giugno 2025, come confermato dal marchio stesso, mentre continuano a emergere dettagli tecnici e commerciali sul dispositivo.

La nuova gamma includerà probabilmente più modelli, ma il Moto Razr 60 Ultra sarà la versione top di gamma, pensata per competere con i pieghevoli premium di Samsung, Honor e OPPO.

Display esterno più grande e chip Snapdragon

Tra le principali novità del Moto Razr 60 Ultra c’è il display esterno, che dovrebbe raggiungere una diagonale superiore ai 4 pollici, con un pannello OLED a risoluzione elevata. Lo schermo principale interno, invece, manterrà la forma pieghevole verticale, con una diagonale di circa 6,9 pollici, refresh rate a 144 Hz e supporto HDR.

A bordo dovrebbe esserci il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con almeno 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio interno. Il sistema operativo sarà Android 14, personalizzato con l’interfaccia MyUX, già nota per la sua leggerezza e versatilità.

Motorola punterà anche sul comparto fotografico, che potrebbe vedere un sensore principale da 50 MP con apertura ampia e supporto OIS, affiancato da un ultra-grandangolare migliorato. Il focus sarà sull’utilizzo delle fotocamere posteriori anche per i selfie, sfruttando il display esterno come mirino.

La batteria dovrebbe superare i 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W e ricarica wireless. Secondo le prime indiscrezioni, Motorola ha lavorato per ottimizzare l’autonomia, uno dei punti critici dei pieghevoli, mantenendo comunque uno spessore contenuto.

Sul fronte design, il Razr 60 Ultra manterrà la linea sottile ed elegante dei modelli precedenti, con una cerniera rinforzata e una scocca in alluminio e vetro. Il dispositivo sarà disponibile in almeno tre colorazioni, probabilmente con finiture opache e varianti in ecopelle.

Il prezzo non è stato ancora confermato, ma secondo fonti di settore il Moto Razr 60 Ultra si posizionerà intorno ai 1199 euro al lancio, in linea con i competitor diretti. La distribuzione inizierà da USA ed Europa, con un possibile debutto in Cina qualche settimana prima.

Un debutto atteso per il 25° anniversario del Razr

Il 2025 segna anche il 25° anniversario della serie Razr, iniziata nel 2000 con i modelli a conchiglia diventati iconici nei primi anni Duemila. Motorola punta quindi su un rilancio celebrativo, con un prodotto che unisce tradizione e innovazione.

L’evento di presentazione ufficiale è atteso entro metà giugno, mentre l’arrivo nei negozi dovrebbe avvenire tra fine giugno e inizio luglio. L’azienda sta intensificando le attività promozionali, lasciando intendere che il Moto Razr 60 Ultra sarà il centro della sua strategia mobile per il 2025.