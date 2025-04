Motorola Moto G85: prezzo CROLLATO su Amazon, costa il 46% in meno

Motorola Moto G85 è a tutti gli effetti uno smartphone di fascia medio-bassa che fa sognare i consumatori con prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo davvero tutt’altro che impossibile, almeno in confronto agli standard cui il mercato ci ha abituato nel corso dell’ultimo periodo. Lanciato sul mercato da diversi mesi ormai, lo smartphone presenta un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un buon P-OLED con refresh rate a 120Hz, ed una risoluzione massima di 1080 x 2400 pixel (oltre alla protezione Gorilla Glass 5).

Il processore appartiene perfettamente alla fascia media, trattasi di un SoC octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 619, ma soprattutto da una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che in questo caso può essere incrementata con l’ausilio di una microSD). Il comparto fotografico è di tutto rispetto, nella parte posteriore si possono trovare due sensori differenti, tra cui spicca il principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel.

Motorola Moto G85: oggi costa il 46% in meno

Occasione davvero imperdibile per avere libero accesso ad uno dei prodotti più amati e apprezzati degli ultimi mesi: il suo listino di 349 euro appare essere davvero un lontano ricordo, se infatti considerate che viene applicato uno sconto del 46% in automatico da parte di Amazon, per ridurlo ed abbassarlo fino a raggiunge soli 188,20 euro. Lo potete ordinare collegandovi qui.

La batteria è un altro componente da non sottovalutare, in questo caso raggiunge i 5000mAh, più che sufficiente per godere delle sue funzionalità anche per due giorni consecutivi, prima di dover essere costretti al collegamento alla presa a muro.