Minuti illimitati e 100 giga: la nuova offerta Kena conquista gli utenti MVNO

Kena Mobile propone una nuova offerta destinata a coloro che arrivano da operatori virtuali. Ne sono un esempio Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO. L’obiettivo dell’ azienda è chiaro. Attrarre nuovi clienti con un piano conveniente e senza complicazioni. La promo prevede infatti minuti illimitati, 100GB per navigare e 200 SMS a soli 4,99€ al mese. Una proposta che unisce convenienza e completezza, pensata per chi fa un uso intenso dello smartphone, sia per chiamare che per navigare.

Semplicità, qualità e zero sorprese: il nuovo volto del mobile secondo Kena

Il costo iniziale della nuova soluzione Kena è di 10€ e include tutto il necessario per partire. Ovvero attivazione dell’offerta (5€), spedizione della SIM e il primo mese di servizio. Nessuna spesa aggiuntiva nascosta, e la consegna della SIM è completamente gratuita. In più l’offerta garantisce la copertura della rete 4G di TIM, con velocità fino a 60Mbps per il traffico dati e 30Mbps per la navigazione quotidiana. Anche in Europa è possibile usare parte del traffico. Sono infatti inclusi 7GB per la navigazione nei paesi dell’UE.

In caso di superamento dei dati previsti, si attivano le condizioni del Piano Base Kena, salvo che sulla linea siano presenti opzioni aggiuntive. L’uso del traffico illimitato è comunque soggetto a un utilizzo lecito e corretto, come stabilito nei termini contrattuali.

Kena Mobile punta così su un modello di telefonia diretto e trasparente. Nessun vincolo, nessun costo nascosto e attivazione semplice. La promozione si distingue quindi per la sua chiarezza, in quanto l’utente sa esattamente cosa acquista e cosa ottiene. È una soluzione adatta a chi desidera passare a un nuovo operatore senza complicazioni, ma vuole comunque mantenere un servizio stabile e affidabile. Grazie alla rete TIM, la copertura e la qualità del servizio restano elevate. Un equilibrio tra prezzo basso e prestazioni solide, pensato per chi cerca efficienza e risparmio in un’unica soluzione.