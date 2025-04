TIM: Molto presto numerosi cambiamenti grazie a Poste italiane

Recentemente il mondo della telefonia ha visto un grandissimo cambiamento stravolgere gli equilibri di due grandi società della nostra penisola, parliamo di poste italiane e di Tim, La prima infatti è diventata agonista di maggioranza nella seconda grazie all’acquisizione di un totale pari al 24,98% delle azioni della seconda, ciò le permette di avere molto più potere e molti più vantaggi senza però gravare troppo in termini di responsabilità dal momento che quelle sopraggiungono una volta superata la soglia del 25%.

Ovviamente a fatto compiuto tutti si stanno interrogando su cosa riserverà il futuro per queste due grandi aziende ora che sono entrate in un rapporto commerciale così stretto e importante, cerchiamo di darvi qualche risposta facendo delle ipotesi decisamente auspicabili al riguardo.

Cambiamenti positivi

La presenza dell’ente vestito di giallo all’interno del provider vestito di blu sicuramente gioverà in maniera significativa ad entrambi, l’idea alla base di questa acquisizione ovviamente è stata quella di riportare sotto il controllo italiano una delle maggiori società della nostra penisola, ma allo stesso tempo, trarre dei benefici che sicuramente saranno reciproci, secondo tutti infatti innanzitutto il provider connesso a poste italiane, poste mobile, sfrutterà in futuro l’infrastruttura di rete di TIM piuttosto che quella di Vodafone, attualmente in uso e probabilmente ancora fino alla scadenza del contratto.

In secondo luogo è altamente probabile che al contrario team sfrutterà la capillare infrastruttura fisica di poste sul suolo italiano, ricordiamo infatti che l’ente nazionale gode di tantissimi punti sul nostro suolo che le hanno permesso di costruire un’impalcatura decisamente ben strutturata e altamente capillare, probabilmente team utilizzerà il tutto per la distribuzione dei propri prodotti tra i quali spiccano ovviamente le sue Sim e i suoi numeri.

Non rimane dunque che attendere per capire se tutto ciò avrà luogo e in che maniera, ovviamente questi cambiamenti saranno a diretto a vantaggio dell’utente finale, sebbene non si sa se quest’ultimo pagherà dei costi maggiori rispetto al passato.