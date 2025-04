MINI Countryman JCW: adrenalina allo stato puro

MINI ha voluto superare i propri limiti. Lo ha fatto con la John Cooper Works Countryman ALL4, una versione che non conosce compromessi. Il motore TwinPower Turbo da 300 cavalli è un inno alla potenza, mentre i 400 Nm di coppia promettono un’accelerazione vigorosa anche sui fondi più ostili. Il cuore pulsante è un 2 litri a quattro cilindri, progettato per restituire il piacere di guida che da sempre distingue il marchio britannico. La trazione integrale della MINI ALL4 esalta le doti dinamiche del modello, rendendolo fedele compagno d’avventura ovunque. Il corpo vettura, ora più lungo di 13 centimetri e più alto di 8, aumenta lo spazio e la presenza su strada. La guida non è solo sportiva, è coinvolgente ed ogni curva diventa un’occasione per sorridere.

Prezzi, allestimenti e varianti della MINI adrenalinica

Quanto costa questo gioiello della tecnica MINI? Il listino parte da 35.104 euro per le versioni Classic ed Essential, che condividono lo stesso prezzo. La variante Favoured sale a 37.104 euro, mentre la JCW, vera punta di diamante, è proposta a 39.104 euro. Un prezzo che riflette prestazioni, contenuti e un’anima racing autentica. Non solo benzina, la gamma accoglie anche un diesel mild hybrid da 163 cavalli e due elettriche: una da 204 e una da 313 cavalli. MINI non chiude la porta al futuro, ma lo fa con lo stile inconfondibile di sempre. Le motorizzazioni turbo benzina mild hybrid comprendono anche un 1.5 tre cilindri da 170 cavalli e un 2 litri da 218 cavalli, destinati a chi cerca equilibrio tra performance e consumi.

Lo spazio non è più un problema. Il sedile posteriore scorre per 13 centimetri e si può ripiegare con facilità. Il bagagliaio parte da 450 litri e arriva fino a 1.460, senza sacrificare il comfort. Come può un’auto sportiva essere anche così versatile? Il tetto panoramico in vetro regala luce all’abitacolo e amplifica la sensazione di libertà. Ogni viaggio diventa un’esperienza, ogni destinazione un pretesto per restare a bordo ancora un po’. MINI promette emozioni e con la MINI Countryman JCW le mantiene tutte.