Stellantis: rallentamenti e miglioramenti nel mercato

Stellantis ha diffuso una stima preliminare delle consegne del primo trimestre 2025. Il dato lascia poco spazio all’ottimismo: circa 1,2 milioni di veicoli, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che riflette tensioni non solo produttive, ma anche di mercato. Il rallentamento negli Stati Uniti ha inciso pesantemente. Le catene di montaggio hanno subito ritardi a gennaio, causa un’estensione delle festività che ha fermato la produzione più del previsto. Il Nord America, cuore pulsante del business Stellantis, ha ceduto oltre 82 mila unità, con un calo del 20%. Anche l’Europa Allargata ha zoppicato, stretta tra una transizione industriale e una domanda in contrazione. I veicoli commerciali leggeri non hanno retto l’urto, mentre i nuovi modelli attesi hanno solo parzialmente compensato.

Nuovi modelli e spiragli di luce per Stellantis?

Eppure, in mezzo alle difficoltà, qualcosa si è mosso in Stellantis. Il gruppo ha segnalato con enfasi la crescita della quota di mercato nell’UE30, ora al 17,3%. È un segnale forte, +1,9 punti rispetto al trimestre precedente, che dimostra come alcuni lanci recenti stiano iniziando a fare la differenza. La nuova Citroën C3 Aircross, l’Opel Frontera e la Fiat Grande Panda hanno attirato l’attenzione dei clienti europei. La risposta del mercato non è stata eclatante, ma sufficiente a mantenere alta la pressione sulla concorrenza. In Nord America, pur nel contesto critico, marzo 2025 ha regalato un barlume piccolo ai numeri negativi. Gli ordini retail hanno raggiunto il massimo da luglio 2023. Jeep Compass, Grand Cherokee e Ram 1500/2500 hanno sorpreso in positivo, portando “luce” in Stellantis. Crescite a doppia cifra, trainate dai nuovi Ram 2500 e 3500, hanno ricordato a tutti perché Stellantis resta un attore chiave.

Nel cosiddetto “Terzo Motore”, poi, la situazione appare più eterogenea. Il dato aggregato segna un +4% nelle consegne, ma nasconde contrasti evidenti. In Sud America, la crescita del 19% ha dato fiato al gruppo. In Brasile e Argentina, la domanda è rimasta sorprendentemente alta. Stellantis, ancora leader nella regione, sembra qui trovare la sua roccaforte operativa. Non ovunque però il vento soffia a favore. In Medio Oriente e Africa, la contrazione è stata del 15%. Colpa soprattutto delle restrizioni all’import in paesi chiave come Algeria, Tunisia ed Egitto. Una battuta d’arresto che ricorda quanto i fattori geopolitici restino ancora decisivi. Il gruppo riuscirà a sfruttare questi segnali per invertire la rotta?