Denza: a lavoro su una nuova sportiva, in arrivo anche in Europa ?

Il noto marchio cinese BYD, tramite la propria azienda direttamente connessa dal nome Zenda ha lanciato una nuova auto elettrica sportiva denominata Z9 GT, quest’ultima si mostrerà per la prima volta al salone di Shanghai e recenti foto spia l’hanno immortalata in strada durante dei test ai quali ovviamente faranno seguito delle rifiniture prima della vera e propria messa in produzione, l’auto in questione mostra l’attenzione dell’azienda verso un mondo che vede marchi decisamente autorevoli, comandare il settore, nonostante tutto però l’azienda cinese vuole intraprendere una competizione decisamente serrata che probabilmente porterà all’esordio di questa vettura anche all’interno del continente europeo.

Caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Z9 GT arriverà in due varianti, una completamente elettrica basata su tre motori elettrici in grado di erogare una potenza di circa 960 cavalli mentre una variante ibrida con un motore a combustione interna a benzina abbinato a tre motori elettrici per un totale di 870 cavalli, per quanto riguarda invece l’autonomia, la prima garantirà 630 km con le batterie completamente cariche mentre la seconda con un piano di benzina e le batterie cariche garantirà un totale di 1100 km di autonomia, le prestazioni saranno decisamente di altissimo livello dal momento che entrambe le vetture garantiranno un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena tre secondi e mezzo.

Per quanto riguarda invece l’abitacolo, quest’ultimo offrirà tantissima tecnologia dal momento che consentirà di usufruire di ben tre schermi per il lato digitale della vettura, garantirà sedili riscaldati e ventilati è un sistema di climatizzazione a quattro zone, come se non bastasse la vettura è equipaggiata con un avanzato sistema di assistenza alla guida che offrirà tantissime opzioni all’utente durante le sessioni di guida, in modo da garantire un controllo ottimale della vettura in tutte le situazioni.

La vettura farà il suo debutto ufficiale al salone di Shanghai ed è altamente probabile che sbarcherà anche qui in Italia, al momento però non si sa molto sul prezzo di lancio.