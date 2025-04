Kena Mobile, ad aprile tante nuove offerte IMPERDIBILI

Kena Mobile continua a proporre numerose offerte di rete mobile super vantaggiose e convenienti. Ad aprile, in particolare, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo online, proponendo anche questa offerta tante occasioni. I prezzi sono molto bassi e partono da soli 4,99 euro al mese e arrivano ad includere grandi quantità di giga per navigare. Con molte di queste offerte, l’operatore sta inoltre proponendo il primo rinnovo gratuitamente.

Kena Mobile aggiorna il suo catalogo con tante nuove offerte strepitose

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire aggiornato il suo catalogo con tante offerte eccezionali. Come già accennato in apertura, le offerte partono da un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese. Quest’ultima offerta, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB per navigare, minuti per chiamare tutti i numeri e fino a 200 sms verso tutti.

Le offerte proseguono con una maggiore quantità di traffico dati per navigare in tranquillità. Ad un costo di 5,99 euro e 6,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare ben 200 GB e 230 GB di traffico dati scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Rimangono inclusi nel bundle di questa offerte minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 sms verso tutti i numeri.

Ci sono poi due altre offerte mobile per tutti gli utenti che hanno bisogno di un quantitativo ancora maggiore di giga per navigare. Ad un costo rispettivamente pari a 7,99 euro e 9,99 euro al mese e scegliendo sempre ricarica automatica, gli utenti potranno sfruttare addirittura 250 GB e 330 GB. Rimangono come sempre inclusi minuti illimitati e 200 sms verso tutti.

insomma, per tutti coloro che somo alla ricerca di un’offerta mobile a basso costo e con tanti giga, le offerte di Kena Mobile sono proprio l’ideale.

Ricordiamo che l’operatore virtuale sta inoltre proponendo gratuitamente il costo del primo rinnovo con le offerte in questione.