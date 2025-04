TerraMaster D9-320: il NAS a 9 bay che rivoluziona la sicurezza dei tuoi dati

TerraMaster, leader nel settore delle soluzioni di storage professionali, ha annunciato oggi il lancio del suo ultimo gioiello: il D9-320, un enclosure di storage intelligente a 9 bay progettato per offrire una protezione dei dati di livello superiore. Questo dispositivo all’avanguardia introduce un esclusivo “sistema di controllo indipendente dell’alimentazione dei dischi“, una vera e propria innovazione che garantisce una maggiore sicurezza e un controllo più preciso sull’archiviazione dei tuoi file più importanti.

Immagina di poter gestire l’alimentazione di ogni singolo disco all’interno del tuo sistema di storage. Con il D9-320, questo non è più un sogno. Grazie a nove interruttori fisici individuali, affiancati da un interruttore principale, gli utenti possono ora spegnere con precisione i dischi non in uso, riducendo il consumo energetico fino al 70%. Ma la vera rivoluzione sta nella protezione dei dati: in caso di improvvisa interruzione di corrente, il D9-320, in sinergia con un sistema UPS, esegue automaticamente il parcheggio delle testine e la protezione della cache dati, triplicando la sicurezza dei tuoi file rispetto alle soluzioni tradizionali.

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri clienti e abbiamo capito quanto sia cruciale la sicurezza dei dati, soprattutto per le piccole e medie imprese, gli utenti NAS e gli appassionati di tecnologia,” ha dichiarato un portavoce di TerraMaster. “Il D9-320 rappresenta un passo avanti significativo nel modo in cui le persone gestiscono e proteggono le proprie informazioni. Il controllo indipendente dell’alimentazione è una funzionalità unica che offre una tranquillità senza precedenti.”

Ma la sicurezza non è l’unica freccia nell’arco del D9-320. Dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen2, questo enclosure garantisce velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Test interni hanno dimostrato velocità di lettura/scrittura che superano i 1000 MB/s con configurazioni multi-disco, assicurando prestazioni elevate sia per chi lavora con grandi quantità di dati che per chi utilizza singoli SSD.

TerraMaster D9-320: il NAS a 9 bay

La capacità di archiviazione non è da meno. Il D9-320 supporta fino a 9 dischi singoli, con una capacità massima di 22 TB per disco, raggiungendo un totale impressionante di 198 TB. Questa flessibilità lo rende la soluzione ideale per espandere lo storage di NAS e PC, con una compatibilità estesa a sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux, TerraMaster OS, Unraid, TrueNAS e Proxmox.

Oltre all’innovativo sistema di gestione dell’alimentazione, il D9-320 offre anche funzionalità intelligenti di risparmio energetico, come una modalità sleep che si sincronizza con lo stato del PC. Il sistema di raffreddamento intelligente di seconda generazione, con sensori di temperatura e ventole regolabili, mantiene le temperature operative ottimali, garantendo la longevità dei dischi e un ambiente di lavoro silenzioso.

La compatibilità multipiattaforma è un altro punto di forza del D9-320. Grazie alla sua interfaccia USB Type-C, è compatibile con un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.0/3.1/3.2, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4. Supporta inoltre l’installazione mista di dischi rigidi e SSD da 3,5″ e 2,5″.

Per gli utenti di sistemi NAS TerraMaster, l’integrazione è ancora più semplice, con un’espansione dello storage pool con un solo clic. Il D9-320 supporta anche la creazione di modalità array JBOD/RAID, TRAID e TRAID+, offrendo la massima flessibilità nella gestione dello spazio di archiviazione.

E se hai bisogno di ancora più spazio? La porta di espansione USB Host da 10 Gbps consente di collegare in cascata più dispositivi di storage, offrendo una soluzione pratica anche quando le porte USB del computer sono limitate.

Costruito con un robusto chassis interamente in metallo, il TerraMaster D9-320 è progettato per resistere a carichi di lavoro intensi. Gli utenti Windows possono inoltre beneficiare del software gratuito TPC Backupper per eseguire backup programmati e garantire ulteriormente la sicurezza dei propri dati.