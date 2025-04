Iliad: due offerte da 250 e 300 GB con il 5G, aprile 2025 si infiamma

Nel panorama delle offerte mobili, Iliad continua a distinguersi per la chiarezza delle condizioni e l’assenza di vincoli. Le due proposte principali disponibili in questo momento si chiamano TOP 250 PLUS e TOP 300. Entrambe si rivolgono a chi desidera molti giga, chiamate senza limiti e un canone fisso nel tempo, senza costi nascosti.

Anche oggi dunque risparmio, qualità, quantità e tante possibilità, tutto per merito di Iliad.

TOP 250 PLUS: equilibrio tra giga e prezzo

L’offerta TOP 250 PLUS ha un prezzo di 9,99€ al mese, che non subirà modifiche nel tempo. I contenuti che sono presenti nella promo sono questi qui:

250 GB di traffico in 5G in Italia ;

25 GB da usare in Europa ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri italiani ;

SMS illimitati.

È una proposta pensata specificamente per coloro che necessitano mensilmente di un buon volume di dati anche in mobilità, ma con un occhio al risparmio.

TOP 300: più giga per chi vuole il massimo

Per chi invece ha bisogno di un pacchetto ancora più ampio, Iliad propone la TOP 300. A 11,99€ al mese, l’offerta comprende davvero ogni cosa. Ecco il totale:

300 GB in 5G sul territorio italiano ;

16 GB da usare nei Paesi UE ;

Chiamate e messaggi illimitati.

Questa opzione si rivolge a chi fa un uso intensivo della rete, ad esempio per streaming, lavoro da remoto o gaming su smartphone.

Chi può ottenere queste offerte

Entrambe le tariffe possono essere scelte sia dai nuovi utenti che dai già clienti Iliad. Per questi ultimi è però necessario avere una vecchia offerta con un costo inferiore, rispettivamente di 9,99€ o 11,99€, per poter effettuare il cambio.

Trasparenza e libertà restano al primo posto

Iliad conferma il suo approccio: nessun vincolo, niente costi extra e un prezzo garantito per sempre. Una formula semplice, ma ancora efficace per chi vuole gestire la propria linea mobile in modo trasparente e senza sorprese.