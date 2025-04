Iliad TOP 250 PLUS: 250GB e minuti illimitati a 9,99€ al mese

Iliad torna alla carica con una di quelle offerte che fanno alzare le antenne anche ai più distratti. Si chiama TOP 250 PLUS e mette sul tavolo una quantità di giga che, per molti, basterebbe a farci tutto: streaming, social, videochiamate, podcast e magari anche qualche backup in cloud. Sono 250 i gigabyte disponibili ogni mese, su rete 4G, 4G+ e 5G, con in più la possibilità – per chi lo desidera – di continuare a navigare anche una volta finiti, pagando una tariffa extra. Il tutto a 9,99 euro al mese, senza vincoli e senza sorprese future.

Iliad lancia la nuova offerta TOP 250 PLUS

Nel pacchetto ci sono anche minuti e SMS illimitati verso tutti, sia in Italia che all’estero, sempre con l’accortezza di un uso considerato “lecito e corretto”. E per chi si muove in Europa, Iliad aggiunge altri 25 gigabyte da usare in roaming, così da poter continuare a navigare senza pensieri anche quando si è in viaggio. Non serve cambiare abitudini, né fare calcoli complicati: tutto continua a funzionare più o meno come a casa. Anche le chiamate verso oltre 60 Paesi extra UE sono comprese, senza costi aggiuntivi.

Chi sceglie TOP 250 PLUS si porta a casa anche una serie di servizi che, con altri operatori, spesso si pagano a parte o non sono nemmeno disponibili. L’hotspot è attivo e senza limiti, la segreteria telefonica è inclusa, così come il controllo del credito residuo. C’è il VoLTE per chiamate più stabili, la possibilità di portare il proprio numero, nessuno scatto alla risposta e pure il servizio “Mi richiami” per non perdere nessuna chiamata.

Il costo iniziale per la SIM è di 9,99 euro, una tantum. Ma a parte quello, l’offerta resta fissa, senza rimodulazioni e senza scadenze nascoste. Iliad punta ancora una volta sulla semplicità e sulla trasparenza, due parole che nel mondo della telefonia sembrano sempre più rare. E con 250 giga sul piatto, il messaggio è chiaro: si può navigare tanto, spendere poco e non avere brutte sorprese.