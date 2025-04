Kena Mobile contro ho. Mobile: ecco le migliori offerte di aprile 2025

Chi cerca una nuova offerta mobile con 200 GB al mese ha oggi diverse alternative valide. Tra queste spiccano le proposte di ho. Mobile e Kena Mobile, due operatori virtuali che puntano su prezzi competitivi e contenuti completi, ma con alcune differenze che vale la pena considerare.

ho. Mobile: 200 GB in 5G a 9,99€

L’offerta attuale di ho. Mobile include minuti, messaggi e giga ma anche un prezzo degno di nota:

200 GB di traffico dati con rete 5G attiva e gratuita, senza costi aggiuntivi;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS senza limiti.

Il tutto al prezzo fisso di 9,99€ al mese, senza sorprese. L’attivazione parte da 2,99€ una tantum, in base all’operatore di provenienza. In alternativa alla SIM fisica, è disponibile la eSIM, attivabile con 1,99€, utile per chi vuole iniziare subito senza attendere spedizioni.

Da segnalare anche la nuova assistenza via WhatsApp, pensata per semplificare la comunicazione con il supporto clienti. Inoltre, chi sceglie la SIM fisica può completare l’attivazione anche tramite SPID.

Kena Promo 100 è sorprendente per quello che offre, ecco i dettagli

L’offerta Kena Promo 100, per chi non l’avesse già vista è al momento disponibile per un prezzo bassissimo. Si tratta di una tariffa mensile da soli 5,99€, ed è riservata a chi proviene da Iliad o altri gestori virtuali. Il piano include:

200 GB in 4G ;

Minuti illimitati ;

200 SMS.

Un punto di forza è il primo mese gratuito, insieme alla consegna gratuita della SIM. L’attivazione è semplice e può essere gestita interamente online.

Due offerte simili, ma con differenze chiare

Entrambe le proposte offrono lo stesso numero di giga, ma cambiano il prezzo, le tecnologie incluse e le condizioni di attivazione. Kena è più economica, ma non ha il 5G. ho. Mobile costa di più, ma garantisce accesso alla rete più veloce e un processo di attivazione più rapido grazie alla eSIM.

Due opzioni pensate per esigenze diverse, con un punto in comune: tanti giga e massima libertà di comunicazione.