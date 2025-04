Google: in arrivo finanziamenti per i film sull’IA

A quanto pare, Google hai intenzione di investire nell’intelligenza artificiale ma cambiando completamente chiave di lettura, questa volta infatti non vi stiamo parlando di una particolare tecnologia che porterà a un software del tutto nuovo, bensì vi stiamo parlando di investimenti dedicati a film che parlano per l’appunto dell’intelligenza artificiale e di come quest’ultima si intrecci profondamente e indissolubilmente alla vita umana, l’azienda ha infatti intenzione di investire in cortometraggi dedicati a questa tematica e lo farà in collaborazione con Range Media.

La chiave di lettura

L’azienda ha intenzione di investire favorendo la produzione di contenuti che vadano a elaborare e analizzare il rapporto particolare che l’essere umano sta instaurando con questa nuova tecnologia che sta sicuramente rivoluzionando ogni aspetto della vita delle persone, ovviamente sarà importante concentrarsi sulla chiave di lettura che i vari autori proporranno all’azienda, all’interno di questo contesto c’è sicuramente da fare però una precisazione, attualmente sono già presenti dei contenuti che narrano del profondo intreccio tra essere umano e IA, basti pensare ad esempio a Black Mirror arrivato alla sua settima stagione, tali contenuti però spesso hanno una connotazione horror o catastrofica e sicuramente dal momento che Google sta investendo ingenti capitali nello sviluppo delle intelligenze artificiali, probabilmente vorrà mostrare dei contenuti che avranno una base fondante decisamente diversa e non negativa verso questa nuova tecnologia.

Ovviamente non rimane che aspettare per capire che tipo di proposte riceverà la società di Mountain view, a dirigere le operazioni ci penserà la sua collaboratrice Range Media che si occuperà per l’appunto di badare al lato tecnico e visivo che ovviamente giocherà un ruolo fondamentale, si tratta senza dubbio di un’iniziativa del tutto singolare ma che mira indubbiamente a cambiare la matrice culturale che si è diffusa verso questo tipo di tecnologia, andando magari a spegnere il timore generale diffuso negli ultimi anni in merito il futuro di questa tipologia di software.