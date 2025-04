Apple e le possibili AirPods trasparenti

Non esistono ancora, ma fanno già parlare di sé. Gli AirPods trasparenti, che molti sognano come prossima evoluzione del celebre accessorio Apple, non sono mai stati annunciati ufficialmente. Eppure, nel tempo sono emerse immagini e indizi che suggeriscono come qualcosa di simile abbia almeno sfiorato i laboratori di Cupertino. L’interesse è cresciuto soprattutto dopo la pubblicazione, da parte del collezionista Giulio Zompetti, di un raro prototipo con steli blu semitrasparenti. Risalente a qualche anno fa, quel modello lasciava intravedere dettagli interni e una buona dose di colla, tipica dei primi esemplari sperimentali. L’uso di materiali trasparenti in fase di test, d’altronde, è una prassi diffusa per monitorare meglio il comportamento dei componenti.

Il design trasparente affascina i fan Apple, ma resta chiuso ai prototipi e alla linea Beats, in attesa di indizi ufficiali.

Apple, da sempre affezionata al bianco lucido per i suoi accessori, non ha mai ceduto alle richieste di una gamma più colorata per gli AirPods. Nonostante la domanda di modelli neri o di altre tonalità, il colosso guidato da Tim Cook sembra voler mantenere una certa coerenza stilistica. L’idea del trasparente, però, potrebbe rappresentare un compromesso tra innovazione estetica e fedeltà al DNA del brand. Qualcuno, infatti, la considera una scelta perfetta per valorizzare il design interno del prodotto senza stravolgerne la linea.

Un altro indizio è arrivato più di recente da LusiRoy8, sviluppatore iOS, che ha mostrato su X un’altra variante trasparente, questa volta di una custodia per AirPods. Etichettata come modello EVT (Engineering Validation Test), sembra essere uno degli stadi finali prima della produzione. Anche se Apple non ha confermato nulla, quel prototipo alimenta la speranza tra gli appassionati. E in un certo senso, gli auricolari trasparenti firmati Apple sono già sul mercato. Le Beats Studio Buds +, dal prezzo di 199,95 euro, offrono una versione bianco trasparente per chi ama un’estetica più tecnica. In alternativa, le Beats Solo Buds, disponibili anche in rosso, propongono un design simile a un costo più contenuto. Resta da vedere se questa tendenza riuscirà mai a toccare gli iconici AirPods.