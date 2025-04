Nvidia: in rete alcuni dettagli sulla RTX 5060 Ti e qualche voce sul prezzo

A quanto pare qualcosa si sta muovendo nel mondo Nvidia, grazie ai ragazzi di Videocardz Possiamo infatti sapere in anteprima alcuni dettagli in merito la RTX 5060 TI nella sua variante custom di Zotac, Sembra infatti che la scheda sia prossima all’arrivo sul mercato e che sia tutto quasi pronto, il dettaglio che subito salta all’occhio oltre le specifiche tecniche e che le schede in questione sfrutteranno il classico connettore per l’alimentazione a 8 Pin Piuttosto che i tanti discussi connettori 12 Pin che stanno mandando in fumo le schede top di gamma, le versioni saranno tre e saranno entrambe disponibili sia da 8 GB che da 16 GB di RAM video, Twin Edge, Twin Edge OC e AMP Edition.

Specifiche e prezzi

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, innanzitutto le schede in questione avranno un design decisamente compatto con un dissipatore a doppia ventola, ma è in grado di occupare in totale due slot, cioè le rende ovviamente adatte per le configurazioni compatte, per quanto riguarda invece le frequenze operative boost: avremo rispettivamente 2.572, 2.602 e 2.632 MHz, dal lato chip, confermata la GPU con 4.608 core CUDA, RAM GDDR7 (come tutto il resto della famiglia RTX 50) e bus di memoria a 128 bit.

Veniamo ora al punto sicuramente di volta della questione, il prezzo europeo, secondo le indiscrezioni si parte da 638 € per la variante da 8 GB fino ad arrivare a 788 € per quella da 16 GB, in tutta probabilità, come potete intuire anche da soli, si tratta di prezzi placeholder, probabilmente infatti il prezzo ufficiale arriverà con il lancio delle schede, ad avvalorare questa tesi sta semplicemente la scheda di fascia leggermente più alta, la 5070 che ha un prezzo di partenza in Italia di 629 €, altamente improbabile dunque vedere una scheda di fasce inferiore, partire da un prezzo più elevato.

Tutto ciò che rimane da fare, dunque è attendere il lancio ufficiale delle schede che dovrebbe avvenire proprio in queste settimane.